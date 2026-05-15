U příležitosti této akce jsou tradičně zpřístupněna muzea a galerie v evropských metropolích a dalších městech do pozdních večerních hodin.
Návštěvníci muzea tak budou moct v jediný večer zažít nejen otevření nové výstavy s doprovodným programem, ale projít si i celou stálou expozici. Ta připomene sto let od vzniku jedné z nejznámějších českých loutek a přiblíží také životní příběh jejího tvůrce, loutkáře a řezbáře Gustava Noska (1887–1974), blízkého spolupracovníka a přítele Josefa Skupy, který v 60.–70. letech v Chebu žil a tvořil. Návštěvníci se mohou těšit na moderně pojatou expozici s řadou interaktivních prvků.
|
Lavička v Chebu láká k posezení s Hurvínkem, připomíná loutkoherce Noska
„Chceme propojit tradici s moderní formou a oslovit rodiny s dětmi i návštěvníky ze zahraničí. Výstava bude plně dvojjazyčná a návštěvníci si vyzkoušejí, co obnáší práce loutkoherce, nebo uslyší Spejbla s Hurvínkem v různých jazycích,“ říká vedoucí odborného oddělení Muzea Cheb Michal Beránek.
Výstava nabídne řadu interaktivních prvků a přiblíží tak Hurvínka i generacím, které se s ním již běžně nesetkávají. Součástí bude také krátký úvodní film, ve kterém tato ikonická postavička návštěvníky provede místy, která jsou v Chebu spojená se jménem Gustava Noska.
V rámci výstavy budou probíhat komentované prohlídky a edukační programy pro školy. „Školní děti i předškoláci si mohou vyrobit vlastní jednoduchou loutku a středoškoláci se zase dozví, jak je možné, že na Silvestra 1944 se v drážďanské věznici na Mathildenstraße přes dveře cel hrálo téměř dvouhodinové představení Hurvínek a Spejbl ve vězení,“ doplňuje muzejní pedagog Jan Charvát.
|
Známý chebský Špalíček inspiroval i řezbáře a tvůrce slavného Hurvínka
Součástí Muzejní noci, během níž bude výstava představena návštěvníkům, bude večerní loutkové vystoupení souboru Buchty a loutky, který od 19 hodin uvede v muzeu inscenaci s názvem Bývalí loutkáři z loutkoherecké skupiny Západočeského divadla v Chebu aneb V jaké pohádce jste za posledních sto let chtěli Hurvínka vidět a zatím se vám to nepodařilo!
Výstava potrvá do 11. října.
|
14. srpna 2023