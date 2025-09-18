Zkolabovaného muže zachránili policisté, vyběhli za ním osm pater

Telefon čísla tísňové linky s úpěnlivou prosbou o pomoc se rozezvučel před jedenáctou dopoledne. Operační středisko na místo vyslalo hlídku z obvodního oddělení Cheb-město.
„V bytě v osmém patře ležel muž v bezvědomí. Ještě před příjezdem policistů ho začal resuscitovat jeden z rodinných příslušníků,“ uvedl mluvčí policie Jan Bílek.
Policisté vybalili automaticky defibrilátor, který připojili na mužovo tělo. „Přístroj ale výboj nedoporučil. Členové hlídky proto pokračovali v nepřímé masáži srdce až do příjezdu záchranky,“ popsal zásah mluvčí.
|
Čtyři stateční. Kraj ocenil i hasiče, který pomohl lidem z hořícího bytu
Záchranka čtyřiašedesátiletého muže, který byl v okamžiku příjezdu posádky už při vědomí, odvezla nejprve do interní ambulance chebské nemocnice, následně pak na koronární jednotku do Karlových Varů.
„Za nás mohu říct jen jedno: dobrá práce jak od policistů, tak od rodinného příslušníka,“ zhodnotila resuscitaci pacienta mluvčí záchranky Simona Kratochvílová.
Roli policistů ocenil i jejich krajský ředitel Michal Šavrňa. „Kolegové prokázali profesionální přístup, který vedl k záchraně lidského života. Za jejich počínání v takto stresové situaci jim patří velké poděkování,“ uvedl.