Zkolabovaného muže zachránili policisté, vyběhli za ním osm pater

  11:38
Lidský život zachránili v neděli policisté z Chebu. V bytě panelového domu zkolaboval čtyřiašedesátiletý muž. Díky včasné resuscitaci, kterou zahájil už mužův příbuzný a policisté v ní pokračovali, přežil.

Telefon čísla tísňové linky s úpěnlivou prosbou o pomoc se rozezvučel před jedenáctou dopoledne. Operační středisko na místo vyslalo hlídku z obvodního oddělení Cheb-město.

Praporčíci Denis Langer (vpravo) a Tomáš Kopecký, kteří úspěšně resuscitovali muže v Chebu.

„V bytě v osmém patře ležel muž v bezvědomí. Ještě před příjezdem policistů ho začal resuscitovat jeden z rodinných příslušníků,“ uvedl mluvčí policie Jan Bílek.

Policisté vybalili automaticky defibrilátor, který připojili na mužovo tělo. „Přístroj ale výboj nedoporučil. Členové hlídky proto pokračovali v nepřímé masáži srdce až do příjezdu záchranky,“ popsal zásah mluvčí.

Čtyři stateční. Kraj ocenil i hasiče, který pomohl lidem z hořícího bytu

Záchranka čtyřiašedesátiletého muže, který byl v okamžiku příjezdu posádky už při vědomí, odvezla nejprve do interní ambulance chebské nemocnice, následně pak na koronární jednotku do Karlových Varů.

„Za nás mohu říct jen jedno: dobrá práce jak od policistů, tak od rodinného příslušníka,“ zhodnotila resuscitaci pacienta mluvčí záchranky Simona Kratochvílová.

Roli policistů ocenil i jejich krajský ředitel Michal Šavrňa. „Kolegové prokázali profesionální přístup, který vedl k záchraně lidského života. Za jejich počínání v takto stresové situaci jim patří velké poděkování,“ uvedl.

18. září 2025  11:38

