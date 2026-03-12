Bezohledný a bezcitný. Manipulátor zotročovaným dívkám zničil život, řekl soud

Roman M. z Karlových Varů si odpyká deset let vězení za dlouhodobé znásilňování, týrání a vydírání tří dívek, s nimiž se postupně seznámil přes internet. Trest mu dnes pravomocně potvrdil pražský vrchní soud.

Justice muže uznala vinným rovněž z pokusu o účast na sebevraždě, ze zbavení osobní svobody, z nebezpečného pronásledování a z podvodů. Obžalovaný vinu popíral, připustil pouze, že se na úkor dívek obohacoval. Přišel také s tvrzením, že si počínal podle pokynů známého kontroverzního youtubera.

Muž z Karlovarska si změnil image. Nechal si ostříhat vlasy a narůst vousy. (15. září 2025)

„Obžalovaný neprojevil naprosto žádné známky sebereflexe a kritického náhledu na své mimořádně závažné jednání. Mnohost spáchaných činů je u něj skutečně alarmující. Způsob spáchání se vyznačuje vysokou mírou bezohlednosti a bezcitnosti,“ řekla předsedkyně odvolacího senátu Hana Hrnčířová.

„Parazitoval na svém okolí, neváhal využít jakékoliv příležitosti, kdy mohl bezpracně přijít k finančnímu prospěchu. Jeho jednání mělo naprosto ničivé dopady na život jeho obětí,“ pokračovala.

Tvrzení ohledně youtubera označila za legendu, kterou se Roman M. snažil svalit část odpovědnosti na někoho jiného a vzbudit dojem, že byl jen součástí organizované trestné činnosti vymyšlené někým dalším.

Trest za zotročování a znásilňování dívek. Muž z Karlovarska si odsedí 10 let

Mladíkovi hrozilo pět až 12 let vězení. Jako polehčující okolnost shledaly soudy jen jeho dosavadní bezúhonnost a nízký věk.

Přitížilo mu celkem 17 spáchaných činů, dlouhá doba jejich páchání i způsobení těžké újmy na zdraví. Podle znalkyně je jeho osobnost extrémně patologická a dá se očekávat, že časem se tyto rysy budou ještě zhoršovat. Soudci ho poslali do věznice se zvýšenou ostrahou.

„Věc by měla být vrácena soudu prvního stupně, protože procesních pochybení bylo nespočet. Bylo mi upřeno právo na obhajobu i na spravedlivý proces,“ prohlásil třiadvacetiletý obžalovaný ve svém závěrečném slově. Jeho obhájce mimo jiné odmítl, že by se dívky nacházely ve stavu bezbrannosti, když poukázal na to, že „všechny ze vztahu nakonec odešly“.

Trestná činnost obžalovaného trvala podle rozsudku od roku 2019 do března 2023, kdy se poslední ze zotročených dívek podařilo utéct téměř bez oblečení z jeho bytu. Skončila na psychiatrii, lékaři u ní stejně jako u další z týraných mladých žen shledali posttraumatický stresový syndrom.

Mladík postupoval ve všech třech případech podle podobného scénáře: v online prostoru se seznámil s dívkou, kterou poté obelstil smyšlenou legendou - například že má k dispozici její intimní fotografii nebo že je mocným člověkem, jenž může zničit celou její rodinu.

K týrání dívek mě přinutili. Mladík překvapil soud novou verzí obhajoby

Všechny dívky, které pocházely z různých míst ČR a vzájemně se neznaly, si výhrůžkami zcela podřídil. Odřízl je od rodin a přátel a přiměl je, aby za ním přijely do Karlových Varů. Tam je podle verdiktu proti jejich vůli nutil k sexu včetně perverzních praktik a neustále je kontroloval.

Své oběti za každý údajný prohřešek fackoval, kopal, kousal, plival na ně i močil. Jednu z dívek opakovaně vyzýval, ať si podřeže žíly. Další ostříhal vlasy, donutil ji, aby si oholila obočí a přiměl ji, aby se pořezala žiletkou na paži. Bez mladíka nesměly nikam chodit, jedna ukončila studium na vysoké škole, omezoval je i v chození na toaletu a nutil je, aby si braly půjčky a úvěry od peněžních institucí i rodin.

Sám nepracoval. Získané stovky tisíc korun používal na sportovní sázení, hazard a luxusní hotely. Sledoval a pronásledoval také dědečka jedné z dívek. O peníze připravil i několik taxikářů, kterým nezaplatil za jízdy.

Poškozeným lidem a institucím má souzený muž uhradit celkově téměř dva miliony korun. Znalci uvedli, že jeho oběti z řad dívek byly zvýšeně citlivé, naivní, důvěřivé a sociálně neobratné, takže zdatný manipulátor je mohl přesvědčit i o věcech, které se jeví jako neuvěřitelné či bizarní. Toužily po vztahu a neměly dostatek sebevědomí, čímž byly snáze zneužitelné.

