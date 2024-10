Je barevná a voní. Snová místnost rozjasňuje svět hendikepovaných dětí

Ze staré budovy, kde bylo dřív obchodní centrum, vybudovaly svět pro všechny, nově i pro děti s hendikepem. Jak vypadá prostor plný barev, zvuků a vůní, je možné zjistit ve čtvrtek, kdy se zde koná den otevřených dveří.

„Nápad přišel od mojí švagrové Jany Baloušové Fričové, která má mentálně retardovanou šestiletou Janičku. Musela skončit v práci a celé dny o ni pečuje. Mnohé maminky, které jsou na tom podobně, se uzavírají před okolím. Jsou odděleny od společnosti, protože s těmito dětmi nemohou kamkoliv, aniž by nečelily pohoršeným pohledům druhých. Právě proto vznikl Snoezelen, kde by mohli rodiče s dětmi, a to nejen s hendikepovanými, trávit svůj čas. A navíc smysluplně,“ popisuje Věra Fričová, která má na starosti chod firmy.

Podle jejích slov dochází v místnosti ke stimulaci, relaxaci, aktivizaci a k rozvoji psychomotorických vlastností. Využít toho mohou jak lidé s těžkým kombinovaným postižením, tak i jedinci zcela zdraví. Karlovarský Snoezelen se aktuálně zaměřuje na děti od roku do 12 let.

„My už jsme vyzkoušely leccos. Kvůli této smyslové terapii jsme dojížděly do Ostravy, kde jsem objevila kliniku Snoezelen. Bylo to náročné časově i finančně, ale viděla jsem pokrok,“ uvádí Jana Baloušoývá Fričová, jejíž dcera se pere s těžkou mentální retardací a autismem. A právě lekce pod vedením terapeuta přinášejí malé Janě úlevu. „Postupně se zlepšuje. Už nemá tolik záchvatů vzteku a sebepoškozování, je klidnější, soustředěnější. Věřím, že brzy začne i mluvit,“ doufá Jana Baloušová Fričová.

Součástí nabídky jsou také skupinové lekce Multi-sensory play, probíhající pod vedením terapeutky Terezy Sapouškové. Podle jejích slov má každá hodina své téma, je zaměřená na rozvoj smyslů a motorických dovedností. V jejím průběhu dochází k tvorbě nových synapsí, které vznikají při učení vzájemným propojováním jednotlivých nervových buněk.

„Při vstupu do místnosti ucítíte příjemnou vůni aroma olejíčků, uvidíte spoustu světýlek a různé terapeutické nástroje. Například vibrační válec, který hlasitě vrní. Obzvláště autistické děti jsou citlivé na zvuky a to, co nám přijde jako extrém, jim vyloženě vyhovuje. Uklidní se tím,“ popisuje Věra Fričová a dodává, že pro obě ženy je největší odměnou to, když se dětem nechce domů. „Jsme si vědomy, že terapie nejsou levnou záležitostí. Rodičům proto pomáháme i se sháněním prostředků na individuální lekce,“ dodává.