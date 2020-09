Je čas využít úrodu. V Karlovarském kraji otevírají moštárny a palírny

Za vylisování kilogramu jablek nebo hrušek zaplatí pěstitelé v průměru čtyři koruny, z jednoho kila pak získají asi tři čtvrtě litru moštu.

Moštárny v republice obvykle provozují zahrádkářské organizace, v Karlovarském kraji je to ale jinak. „Tady s tím zahrádkáři už skončili, teď je provozují jen soukromníci,“ potvrdil předseda karlovarského Svazu zahrádkářů Jan März.



Kam za moštem v Karlovarském kraji Moštárna v Královském Poříčí

Od 3. 10. vždy v sobotu a v neděli.

Kontakt: 725 047 614

Od 3. 10. vždy v sobotu a v neděli. Kontakt: 725 047 614 Moštárna ve Velké Hleďsebi

Každou středu.

Kontakt na webových stránkách obce.

S úrodou je možné zajet třeba do moštárny v Královském Poříčí u Sokolova. „Nám už lidi volají a my první sobotu v říjnu otvíráme,“ potvrdila její provozovatelka Heidemarie Kanalašiová. Každou následující sobotu a neděli bude moštárna otevřena od osmé ranní do druhé po poledni a bude si za zpracování kilogramu hrušek či jablek účtovat čtyři koruny.

„Když k nám ale povezete více než dvě stě kilo ovoce, raději si zavolejte předem, domluvíme se na extra termínu v týdnu, aby se víkendový provoz moštárny nezdržoval,“ vzkazuje zájemcům Kanalašiová. Z kila jablek tu udělají v průměru sedm deci moštu.

Další moštárna v kraji je ve Velké Hleďsebi a provoz zahájila ve středu. Ovoce pak bude přijímat až do odvolání každou následující středu od jedné do pěti. Běžně je schopná zpracovat za den až tunu jablek a není problém tu slisovat klidně i řepu nebo mrkev. Řada lidí chce třeba i různé druhy ovoce namíchat, ani s tím ale nebývá problém.

Zpracování kilogramu ovoce trvá v průměru sedm minut a výsledkem je mošt bez jakýchkoli přísad. Právě proto ale vydrží při dvaceti stupních asi jen dvanáct hodin, v ledničce pak maximálně týden. Jeho trvanlivost lze prodloužit zamrazením nebo pasterizací. To se musí mošt zahřát asi na 70 až 80 stupňů Celsia.

V dobře uzavřených sklenicích pak vydrží na chladném a tmavém místě i rok nebo dva. Podle provozovatelů moštáren je zároveň důležité přijet s ovocem co nejdříve. Každé skladování totiž vede ke ztrátám cukerné sušiny ovoce.

Kdo bude mít letos jablek víc než dost a nebude stát o mošt, může s úrodou zajet do Stvolenské moštárny v Manětíně. „Soukromníkům mošt nevyrábíme, ale i když přivezete třeba jen kárku jablek, od 1. října budeme ovoce vykupovat a neodmítneme vás,“ uvedl majitel moštárny Jaroslav Hruška.

Za pálenkou do Valče

Známá palírna ovoce v Březové jede naplno už od léta. „Zájemci sem jezdí třeba i s tunou ovoce,“ říká majitel palírny David Moscato s tím, že rád zpracuje třeba i jen padesát kilo, když se pěstiteli letos zrovna neurodilo.

Pěstitelské pálení provozuje v kraji také Valečská pálenice. „Nabízíme i možnost koupit si tady u nás lahve různých velikostí a vytvořit si na počítači návrh svých vlastních etiket, které si můžete na místě vytisknout,“ doplnil provozovatel pálenice Tomáš Burda.

Sám je zvědavý na to, kolik hrušek či jablek mu pěstitelé letos přivezou. „Bydlím dvacet kilometrů od Valče a v místních zahradách není ani jablko. Naopak přímo ve Valči jsou stromy v sadech obsypané,“ dodal Tomáš Burda s tím, že letos je v jeho pálenici cena při dovezení vlastního kvasu k výpalu 350 korun za litr 100% alkoholu včetně DPH a spotřební daně.