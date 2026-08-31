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Místo lávky přes trať roste v Chebu nový most. Stavba uzavřela Dyleňskou ulici

Jitka Dolanská
  14:10
Omezení pro řidiče a změny v dopravě přinesla stavba nového, takzvaného přesýpaného mostu přes železniční trať mezi Chebem a Schirndingem. Ten vzniká na místě takzvané Červené lávky. Kvůli stavbě je až do 30. září zcela uzavřena Dyleňská ulice. Důvodem je osazování mohutných železobetonových prefabrikátů, které vznikly ve výrobním závodě PREFA Čerčany u Benešova.

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„Svými rozměry a tvarem připomínají mostní segmenty. Po jejich sestavení vznikne nosná konstrukce budoucího přesýpaného mostu, která bude následně překryta zásypem a začleněna do nového dopravního propojení přes železniční trať,“ píše na stránkách města mluvčí radnice Simona Liptáková. Montáž obřích betonových částí se neobejde bez speciální těžké techniky.

Lávka v Chebu (27. srpna 2026)

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Do Chebu tak zamíří pásový jeřáb Liebherr LG 1550 s ramenem dlouhým zhruba 80 metrů. „Jeho sestavení, provoz i samotné ukládání prefabrikátů si vyžádají značný prostor přímo v Dyleňské ulici. Z bezpečnostních důvodů proto musí být tento úsek po dobu prací zcela uzavřen,“ doplnila Liptáková.

Samotný jeřáb, potřebná závaží a podpůrné konstrukce zamíří na staveniště v nejbližších dnech. Od 7. září začnou do Chebu přijíždět těžké nákladní soupravy s jednotlivými prefabrikáty. Jednotlivé dílce budou pokaždé po vyložení bezprostředně osazovány do připraveného prostoru nad železniční tratí.

Na komplikace se musí připravit i majitelé garáží, které s lokalitou bezprostředně sousedí. Ačkoli prostor zůstane dostupný z obou stran uzavřeného úseku, přes uzavřenou komunikaci nebude možný průjezd mezi jednotlivými částmi garážového areálu.

Lávku do Hájů v Chebu nahradí most. Bude i pro nákladní auta

Podle Liptákové představuje montáž prefabrikovaných částí významný mezník celého projektu. Po jejich osazení už bude jasně vidět, jak bude vypadat konstrukce Červeného mostu, který má po dokončení nabídnout nové dopravní propojení přes železniční trať.

„Je to komplikovaný projekt. Stávající lávka překračuje elektrifikovanou železniční trať, jsou pod ní zavěšeny kabely a přívod vody pro celou lokalitu Hájů. Navíc tudy vede i hlavní kanalizační řad, odvádějící z Hájů splašky,“ konstatovala před časem vedoucí odboru investic chebské radnice Marcela Nečekalová.

Snesení lávky by tak znamenalo, že domácnosti v Hájích budou odříznuty od zásobování vodou i od kanalizace. Podle Nečekalové splašky dočasně potečou do jedné z jímek v ulici Antala Staška, odkud je několikrát denně automobily odvezou do čističky.

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„Přepojování starého a nového potrubí a s tím související přečerpávání odpadních vod potrvá nanejvýš dva týdny. S pitnou vodou to tak složité nebude, tam je přepojování rychlejší. K významnějšímu omezení její dodávky do domácností v souvislosti se stavbou mostu by tak dojít nemělo,“ ujistila.

Nový most by se měl stát prvním krokem k rychlejšímu propojení přilehlé části města s jihovýchodním obchvatem. Nejprve ale musí vyrůst ještě jeden most, kterým by automobily překonaly hlavní železniční tah na Plzeň.

„Jakmile bude nová trasa kompletně hotová, bude možné převést část automobilové dopravy na jihovýchodní obchvat jinými trasami. Už máme zpracovaný dopravní průzkum, který ukazuje, že by se ulevilo ulicím Vrázova, Pivovarská, Pražská i Evropská. A samozřejmě i centru města,“ dodal chebský místostarosta Pagáč.

1. června 2023
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