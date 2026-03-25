Obec Šemnice zůstává rozdělená, stavební povolení na most znovu neprošlo

Jitka Dolanská
  9:27
Situace okolo roky uzavřeného mostu přes řeku Ohře, který malou obec Šemnice na Karlovarsku rozděluje na dvě poloviny, se dostává do patové polohy. Krajský stavební úřad opět smetl ze stolu žádost o stavební povolení na nový most. Vyhověl námitkám vlastníka pozemku. Letitý spor tak pokračuje.
Most přes řeku Ohři v Šemnici bude kvůli havarijnímu stavu uzavřen. (7. července 2021) | foto: Václav Šlauf, MAFRA

„Ještě ani pořádně nevím proč úřad žádost o stavební povolení zamítl, dopis jsem si teď vyzvedl a ještě ho nestihl prostudovat,“ konstatuje Martin Hovorka, zástupce své více než osmdesátileté matky, která pozemky okolo mostu a sousední dům vlastní.

„Potvrdilo se, co jsem říkal na začátku. Stavební povolení bylo vydáno v rozporu se zákonem,“ říká Hovorka, který je profesí dopravní inženýr a v tomto oboru i znalec s oprávněním.

Za pozemek potřebný pro stavbu nového přemostění a přilehlý rodinný dům chce 4,75 milionu korun. Tvrdí, že dům nabízí spolu s pozemkem k prodeji, protože jej bude nutné kvůli napojení mostu na silnici zbourat. „Jinak nebudou vyhovovat rozhledové podmínky, výjezd z mostu na komunikaci nebude bezpečný,“ argumentuje. Jenže v projektu existuje i oponentní posudek, podle kterého by dům řidičům ve výhledu vadit neměl.

V pondělí se v záležitosti mostu Hovorka setkal s hejtmanem Karlovarského kraje Petrem Kubisem a starostou Šemnice Josefem Fialou. „Řešili jsme věci ohledně stavebního řízení, to je ale věc státní správy, do toho já vstupovat nemůžu. A dohodli jsme se na nějakém postupu z hlediska majetkového vypořádání, to nyní bude řešit vlastník pozemku s obcí. Za tři týdny se znovu sejdeme a uvidíme, jak jednání dopadla. Pak se můžeme bavit o tom, že bychom případně obci Šemnice se zaplacením pozemku pomohli,“ přibližuje výsledek jednání hejtman.

Starosta rozdělené Šemnice to však na rychlou dohodu o koupi nevidí. Obává se, že pokud by na nabídku kývl, skončí před soudem. „Jde o to, že nabízené pozemky tu hodnotu nemají. A pokud se nechci vystavit stíhání, musím jako starosta postupovat s péčí řádného hospodáře,“ vysvětluje a dodává, že tato koupě je pro něj obrovské riziko.

„My si vlastně nekupujeme pozemek, ale to, že se nikdo proti stavebnímu povolení neodvolá. Jenže právníci mě varují, že tahle transakce je na hraně a mohl bych se v té souvislosti dostat do křížku se zákonem. Na druhou stranu most patří Karlovarskému kraji. Tak ať ten pozemek koupí on. My ho nepotřebujeme a obec Šemnice na to dá kraji příspěvek,“ navrhuje rozšafně šemnický starosta.

A ačkoli schůzka celou věc příliš neposunula, má ze setkání s karlovarským hejtmanem dobrý pocit. „Konečně je vidět, že někoho ta situace zajímá, že do problému chce vidět a že má snahu pomoci. Domluvili jsme si další setkání po třech týdnech. Zítra přijde do obce znalec, aby nabízené nemovitosti ocenil. Podle toho pak uvidíme, o kolik bychom ten potřebný pozemek přeplatili,“ popisuje starosta.

Podle projektové dokumentace je na stavbu mostu potřeba jen zhruba 180 metrů čtverečních. „Víc nepotřebujeme. Nechceme ani ten barák, který navíc není v dobrém stavu. Pro nás by to byla jen starost,“ argumentuje.

Téměř pět milionů korun ale není konečná suma. Podle starosty totiž zástupce majitelky ještě nad rámec finančního vyrovnání požaduje 800 metrů čtverečních obecní parcely, která k jejímu pozemku přiléhá. „A teď tohle jako starosta podepište,“ lamentuje Fiala a doplňuje, že sebelepší právník věc dopředu nerozlouskne. „Až následně soud určí, kde je ta hranice vymezující péči správného hospodáře, a řekne, jestli jsem ji překročil nebo ne,“ dodává.

Roky uzavřený most přes řeku Ohři je v havarijním stavu. Obě části obce Šemnice spojil v padesátých letech minulého století. V roce 2011 prošel rekonstrukcí za 3,7 milionu korun. Už tehdy ale bylo jasné, že životnost se prodlouží maximálně o deset let. A to se také stalo.

V roce 2021 se cesta přes řeku pro dopravu definitivně uzavřela. Aby se dostali z jednoho břehu na druhý, musí řidiči absolvovat dvanáct kilometrů dlouhou objížďku a Ohři překonat po historickém dřevěném mostě v Radošově. Pokud bydlí na ´špatné´ straně řeky, mají lidé problémy při odvádění dětí do školky, při cestě na úřad či na nákup do zdejší prodejny potravin. Potíže mají místní podnikatelé a zemědělci, vozy zimní údržby komunikací, ale třeba i doručovatelé pošty či nejrůznější rozvážkové služby.

