Přes Rolavu u Chaloupek se už klene nový most, čeká na první turisty

„Havarijní stav mostu jsme sledovali tři roky. V té době jsme hledali cestu, jak jej opravit z krajských peněz. Most je totiž v majetku Přebuzi,“ uvedl hejtman Petr Kulhánek. Kraj si nakonec od města most vypůjčil, opravil a zase jej vrátil do správy přebuzské radnice.

Nejmenší město v republice si totiž nemohlo dovolit ze svého rozpočtu most opravit.

„Původní most sloužil turistům, kteří naši lokalitu celoročně hojně navštěvují, déle než sto let. Oprava už tedy byla nezbytná. Údolí Chaloupek totiž patří ke klenotům Karlovarského kraje,“ konstatoval starosta Přebuzi Martin Bruoth s tím, že město ve spolupráci s MAS Sokolovsko zaplatilo projektovou dokumentaci nového mostu.

Čtyřměsíční stavba

Stavba nové mostní konstrukce trvala firmě Videst čtyři měsíce. Autor projektové dokumentace stavbu navrhl tak, aby unesl i těžkou techniku na úpravu zimních běžeckých tras. Nové přemostění Rolavy pak může využít i technika složek Integrovaného záchranného systému.

Běžný motorista ani motocyklista se ovšem po cyklostezce do údolí Chaloupek nedostane. „Chystáme instalaci zábran. S jejich osazením počítáme ještě v dubnu,“ uvedl starosta Přebuzi.

Kraj investuje do rozvoje sítě cyklostezek miliony ročně. Na páteřní cyklostezce Ohře letos počítá s rekonstrukcí lávky v Mostově i s novým úsekem mezi Všeborovicemi a Šemnicí. Na ten kraj získal dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Stavba, jejíž součástí bude i tunel, bude hotová v polovině příštího roku.