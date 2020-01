Vary jsou blíž stavbě důležitého mostu, který má překlenout řeku Ohři

Město k mnohamilionové investici potřebuje soukromé pozemky. Nyní vše nasvědčuje tomu, že by je mělo získat. Majitel pozemků je připraven s radnicí jednat o jejich prodeji či směně.



„Zadali jsme studii na Charkovský most, abychom mohli vypsat výběrové řízení. Zatím jsme měli plány na tento most v rezervě, teď už ho můžeme dát natvrdo do územního plánu,“ uvedl primátorčin náměstek pro majetek Josef Kopfstein (Karlovaráci).

Majitelem důležitých pozemků je firma Gamma Property spadající pod developerskou společnost Lordship. Ta plánuje již několik let na území u dolního nádraží výstavbu zcela nové městské čtvrti s názvem Central park Karlovy Vary.

Podle Josefa Kopfsteina nebude konečná dohoda týkající se parcel jednoduchá. Věří ale, že k ní dojde. „Je to i v zájmu společnosti Lordship, neboť jí most zajistí obslužnost celého území bývalého dolního nádraží,“ doplnil Kopfstein.

Také primátorčin náměstek pro investice Petr Bursík (ODS) uvedl, že stavba nového mostu není tak vzdálenou hudbou budoucnosti, jak by se mohlo zdát. Radnice totiž nechala prověřit Chebský most. Diagnostika odhalila oslabené výztuže a korozi. Most se ale podle odborníků dá zachránit, doporučili jeho kompletní rekonstrukci. Konečný verdikt padne v druhé polovině ledna. Od něj se budou odvíjet další plány.

„Most Charkovská má vazbu na výsledky diagnostiky Chebského mostu. Až jej začneme projektovat, musíme jako město definovat, zda bude pouze pro pěší, nebo získá dva či čtyři pruhy. Právě s tím bude souviset výstavba nového mostu,“ přiblížil Petr Bursík.

Kde město na stavbu mostu sežene peníze, není jasné

Kde na to město vezme peníze, však zatím není jasné. „Jsem členem dopravní komise na Svazu měst a obcí, kde jsem tuto věc otevíral ve smyslu získání nějakých dotací. Ale zatím bohužel vůbec nic,“ připustil náměstek.

Věří ale, že se nakonec podaří peníze pro město vyjednat. „Úplně hrubý odhad - týkající se i předpolí směrem k Sokolovské ulici - je zhruba 350 milionů korun,“ řekl.

Karlovarský radní pro dopravu Martin Dušek (ANO) připomněl, že město už v minulosti předjednalo kladné stanovisko Ředitelství silnic a dálnic o mimoúrovňovém napojení mostu na průtah a nyní vše vázne právě na potřebných pozemcích.

„Mělo by dojít k jejich směně s městem nebo k nějakému odkupu,“ uvedl. Lordship chce podle něj začít s výstavbou směrem na západ od přiváděcí silnice.

„Říkají, že s nimi osm let nikdo nejednal, nebyli schopní se na ničem dohodnout. Proto nyní, kdy se vše někam posune, neměli za určitých podmínek problém buďto se směnou, nebo prodejem částí pozemků,“ doplnil Dušek. Zmínil také, že snahou investora je přesunout na toto území dopravní terminál. „Dostal by tam lidi a vzrostla by bonita,“ řekl.

O stavbě nového mostu mluvilo v souvislosti s plánovanou opravou Chebského mostu už předešlé vedení Karlových Varů. Během minulého funkčního období se navíc stal Chebský most kulturní památkou, tudíž na jeho plánovanou opravu budou dohlížet odborníci.

Ministerstvo kultury v roce 2017 uvedlo několik argumentů, proč je most významný. Kromě toho, že uznalo hodnotu jeho konstrukcí, šlo také o to, že byl most hraničním a kontaktním místem mezi americkou a ruskou armádou na konci druhé světové války. Proto by podle představitelů resortu bylo záhodno uchovat most právě v současné podobě.