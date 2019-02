Provizorní lávka u Doubského mostu nebude. Výstavba by byla složitá

„Zatím nemohu sdělit, kolik firem se do výběrového řízení přihlásilo,“ uvedl ředitel krajské pobočky Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Lukáš Hnízdil. Stejně tak odmítl konkretizovat částky, s nimiž se jednotliví zájemci o zakázku ucházejí.

„Předpokládaná cena celého díla je 80 milionů korun,“ naznačil pouze částku, s níž ŘSD do výběrového řízení šlo.

Hodnoticí komise nyní musí určit, zda všichni, kteří se přihlásili, splnili zadané podmínky. „Musíme zkontrolovat i studie, které byly součástí všech přihlášek. Je nutné prověřit, zda do nich jejich autoři zakreslili vše tak, jak si představujeme a jak jsme to specifikovali v zadání,“ popsal další postup prací Hnízdil.

Ten zároveň nepředpokládá, že by se nový most výrazně lišil od toho původního, který je v havarijním stavu. „Limity jsou dané. Jednak jsou jimi navazující komunikace a také cyklostezka pod mostem samotným,“ řekl Hnízdil.

V zadání výběrového řízení ŘSD přesně specifikovalo požadavky na rozměry mostu. „Z tohoto pohledu mohu říct, že nové chodníky budou širší,“ řekl Hnízdil. Celkový šířkový profil mostu se ovšem změní jen minimálně.

Poté, co hodnoticí komise skončí svou práci, bude na vítězné firmě, aby vypracovala projekt a zařídila vše potřebné ohledně stavebního povolení. „Termín dokončení prací ještě v letošním roce platí,“ doplnil Hnízdil.

Co se ovšem zařídit nepodařilo, je provizorní spojení obou břehů Ohře pro pěší. „Lávka by byla administrativně i technicky velice složitá,“ vysvětlil ředitel.

Obyvatelé protilehlých břehů řeky tak budou po celou dobu prací odkázaní na mimořádnou autobusovou linku, jejíž provoz ŘSD zaplatí.

O demolici mostu rozhodlo ŘSD loni na sklonku letních prázdnin, a to čtyři měsíce poté, co most uzavřelo pro veškerou dopravu s tím, že se bude opravovat. Detailní průzkum konstrukce ovšem odhalil, že je v daleko horším stavu, než se původně předpokládalo. „Když se odkryla svrchní vrstva, vyšlo najevo, že nosná konstrukce mostu je natolik poškozená, že je nutné jej zbourat a postavit nový,“ řekl tehdy na mimořádném brífinku ministr dopravy Dan Ťok.

Toto oznámení vyvolalo u tehdejšího vedení města nevoli. „Je to situace nevysvětlitelná a neobhajitelná,“ napsal bývalý primátor Petr Kulhánek v dopise ministrovi dopravy.

„Připravit rekonstrukci zásadní dopravní spojnice v 21. století tak, že po čtyřech měsících uzavírky přijdu na to, že most je třeba snést a postavit nový, je z mého pohledu naprosto neomluvitelné. Někdo, Ředitelství silnic a dálnic, ministerstvo dopravy či projektant, v celém procesu zásadně pochybil,“ stěžoval si ministrovi primátor.

Zjištění bylo na druhou stranu podle Dana Ťoka důkazem, že zafungoval kontrolní systém. „Nepustíme na most nikoho, komu by mohlo hrozit nebezpečí, čímž chráníme občany,“ zdůraznil ministr.

Toto opatření se dotkne i cyklistů. Pod mostem totiž vede část páteřní cyklostezky Ohře. „Vyplývá to z logiky věci. Když nepustíme nikoho na most, nemůžeme nikoho pustit ani pod něj,“ vysvětlil Lukáš Hnízdil.