Most nad cyklostezkou je hotový, cesta mezi chebskými čtvrtěmi se zkrátila

„Nová část vozovky, která překonává mimoúrovňovým křížením v lokalitě U Kočího cyklostezku z Chebu na Waldsassen, je ve zkušebním provozu,“ informoval zástupce chebského starosty Ladislav Hrubý. Podle jeho slov už automobily nebudou muset úsek složitě a zdlouhavě objíždět přes město nebo Slapany.

Stavba přeložky místní komunikace navázala na nedávno dokončenou cyklostezku, která novou silnici podjíždí tunelem. Cyklisté se tak s automobily už vůbec nesetkají. Zmizela rovněž nepřehledná zatáčka, kterou bylo nutné při jízdě po cyklostezce překonat. To bylo nebezpečné, a tak dopravní inspektorát při přípravě posledního úseku stezky striktně požadoval mimoúrovňové křížení obou komunikací.

„Byly to vlastně dvě stavby, samotná cyklostezka a její těleso, a s tím byla spojena i přeložka silnice v lokalitě U Kočího. Kvůli této přeložce se celkové náklady dostaly ke 30 milionům korun,“ uvedl už dříve chebský starosta města Antonín Jalovec s tím, že samotný, přibližně kilometrový úsek cyklostezky stál asi 13 milionů korun.

Součástí stavebních prací byla vedle vybudování asfaltové trasy široké tři metry i výstavba štěrkové cesty pro příjezd zahrádkářů. Na začátku cyklostezky rovněž vyrostlo parkoviště pro dvaadvacet automobilů.

Cyklostezka z Chebu do bavorského Waldsassenu vyrostla zčásti na zaniklé železniční Slapanské trati. Ta byla pojmenovaná podle vesnice Slapany, německy Schloppenhof, kterou prochází. Z původní trati jsou kromě vechtrovnen, tedy obydlí drážních zaměstnanců, a několika kilometrovníků obnoveny rovněž mosty a propustky.

Zajímavá historie

Velmi zajímavá je historie trati. Právě po ní totiž přijel úplně první vlak do Chebu. Bylo to 15. října 1865. Význam tohoto spojení od 80. let 19. století postupně klesal vzhledem k výstavbě trati Marktredwitz-Wiesau. Přesto sloužila jako běžná regionální trať.

Bombardování chebského nádraží na jaře 1945 ji nepoškodilo, provoz byl obnoven již na konci května, kdy na ni vyjely první vlaky. Po uzavření hranic však trať začala ztrácet význam, i když až do konce 60. let sloužila osobní dopravě do Slapan, k přepravě nákladu do tamní textilky a využívána byla i vlečka do místního lomu. Na kolejích pak později dráhy odstavovaly vysloužilou techniku.

Porevoluční návrh na obnovu se nepodařilo prosadit a železniční trasa chátrala až do své přeměny na současnou cyklostezku. Trať do Bavorska rovněž „proslavila“ krádež celého železničního mostu, který vedl nad lesní cestou kousek před hranicemi. Železná konstrukce beze stopy zmizela někdy na přelomu let 2007 a 2008. Více než čtyři tuny železa s největší pravděpodobností skončily ve sběrně druhotných surovin, po starém přemostění zbyla jen čtyřmetrová díra.

Trasa Cheb – Waldsassen je součástí Valdštejnovy okružní cyklostezky z Chebu přes Waldsassen do Marktredwitz a zároveň patří do páteřní cyklostezky Ohře, která protíná Karlovarský kraj. Vede od státní hranice s Bavorskem, míří do Chebu, Sokolova a Karlových Varů, odkud je možné na kole pokračovat až k hranicím Ústeckého kraje.