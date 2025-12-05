Pocta pro české sklo. Moser vystavuje v Paříži, kolekce pak obohatí Orient Express

Jitka Dolanská
  13:55
Česká ikonická sklárna Moser ve spolupráci s uznávaným francouzským architektem a designérem Maximem d’Angeacem představuje v Paříži kolekci inspirovanou obdobím art deco. Karlovarská kolekce se stane součástí interiéru zrestaurovaného Orient Expressu.
Kolekce art deco ikonické sklárny Moser se stane součástí interiéru...

Kolekce art deco ikonické sklárny Moser se stane součástí interiéru zrestaurovaného Orient Expressu. | foto: Moser

Kolekce art deco ikonické sklárny Moser se stane součástí interiéru...
Kolekce art deco ikonické sklárny Moser se stane součástí interiéru...
Kolekce art deco ikonické sklárny Moser se stane součástí interiéru...
Kolekce art deco ikonické sklárny Moser se stane součástí interiéru...
6 fotografií

Soubor inspirovaný obdobím art deco vzdává hold ikonické éře, která definovala moderní estetiku a hluboce inspirovala Lea Mosera, který se stal počátkem minulého století technickým a uměleckým ředitelem sklárny a byl průkopníkem nových druhů barevného skla vzniklých v experimentech s přidáváním oxidů drahých kovů.

Moser se v Paříži prezentuje na výstavě 100 ans d’Art déco v Musée des Arts Décoratifs po boku prestižních značek, jako je Christofle, Haviland, Cartier a dalších.

„Kolekce se stane součástí interiéru zrestaurovaného Orient Expressu, symbolu luxusu, cestování a kultivovaného stylu. Vzdává tak hold uměleckému odkazu 20. let minulého století,“ uvádí mluvčí společnosti Barbora Vondalová.

Moser má nového generálního ředitele, chce posílit pozici sklárny ve světě

V části výstavy věnované legendárnímu Orient Expressu je možné vidět šest ručně vyráběných předmětů. Jsou to sklenice na vodu, whisky, martini, víno a míchané nápoje. Nechybí ani karafa na noční stolek s odpovídající sklenicí. Tyto současné návrhy jsou prezentovány vedle historických kusů z konce 20. let, které původně navrhl Leo Moser a jež posloužily jako inspirace pro jejich moderní podobu.

Návštěvníci mohou rovněž nahlédnout do tvůrčího procesu vzniku kolekce. K vidění jsou originální skici na martini sklenky, dřevěná forma na láhev na noční stolek a čtyři varianty stopky pro sklenici na víno a martini. Každá představuje jinou fázi výroby a společně vykreslují vývoj jednotlivých objektů od prvotního konceptu až po finální křišťálovou podobu.

„Tato kolekce vzniklá ve spolupráci s Moserem je výsledkem let výzkumu a mnoha pokusů i omylů. Zaměřuje se na geometrii, proporce a funkci a představuje poctu art decu v 21. století,“ říká Maxime d’Angeac, proslulý svou pozorností k detailu, dokonalou rovnováhou mezi tradicí a současným designem a schopností oživovat historické odkazy v moderním kontextu.

V obchodě muzea jsou také k zakoupení vybrané produkty z ikonického portfolia Moseru, včetně vázy Magnus, kolekce Cubism, řady Bar a Cocktail setu s broušenými kameny. Výstava potrvá do 26. dubna příštího roku.

Poutavý program také doma

Kdo chce nahlédnout pod pokličku sklářského řemesla a poznat tvorbu předních mistrů, nemusí do Paříže. Nadcházející víkend zve karlovarský Moser na speciální předvánoční program pro návštěvníky nazvaný Advent ve sklárně.

Již tuto sobotu se od 9 do 16 hodin otevře sklářská huť a muzeum s možností prohlídky za speciální sváteční cenu 270 korun, v prodejně Moser bude připravena speciální vánoční nabídka křišťálových dárků a autorských sklářských děl určená výhradně pro toto období.

V přilehlé kavárně čeká návštěvníky limitovaná sváteční nabídka dezertů vytvořených speciálně pro adventní čas. „V prodejní galerii Moser budou návštěvníci moci sledovat ukázku práce mistra rytce. Pro tuto příležitost nabídneme také bezplatné vyrytí monogramu na skleničky zakoupené během akce,“ dodává Barbora Vondalová.

