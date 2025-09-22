Dan Brown dostal unikátní vázu z Moseru. Její číslo odkazuje na zlatý řez

  15:54
Vázu Magnus z karlovarské sklárny Moser si po své návštěvě Prahy odváží do USA spisovatel Dan Brown. Její výjimečnost spočívá v čísle 162, které na dno vázy vypískovali sklářští mistři. To je připomínkou takzvaného zlatého řezu, ve výtvarném umění považovaného za ideální proporci mezi různými délkami.
Spisovatel Dan Brown minulý týden v Praze prezentoval svou poslední knihu...

Spisovatel Dan Brown minulý týden v Praze prezentoval svou poslední knihu Tajemství všech tajemství. | foto: Moser

Dan Brown (vpravo) a generální ředitel Moseru Martin Dvořák
Výroční vázu Magnus předal spisovateli generální ředitel sklárny Martin Dvořák.
Číslo 162 vypískované na dně vázy je odkazem na takzvaný zlatý řez.
Ve sklárně Moser vyrobili unikátně číslovanou vázu Magnus speciálně pro...
Autor bestselerů, jako je Šifra mistra Leonarda či Andělé a démoni, prezentoval minulý týden v Praze svou poslední knihu Tajemství všech tajemství. Její děj zasadil do Prahy.

Unikátně očíslovanou vázu předal spisovateli v pražském Klementinu generální ředitel karlovarské sklárny Martin Dvořák.

Brown byl nadšený z pražské podzemní kanalizace. Tlačenka mu ale nechutnala

Číslo symbolicky odkazuje na zlatý řez (1,62), motiv, který autor ve svých románech často propojuje s harmonií a skrytými významy.

Dan Brown s upřímným zaujetím obdivoval každý detail a nechal se strhnout příběhem 168 let ruční sklářské tradice, jež se předává z generace na generaci. Má už vymyšlené, kam vázu doma umístí,“ uvedla Barbora Vondalová, mluvčí sklárny Moser.

18. září 2025
