Minipivovary zažívají těžké časy, prodávají z okénka i přes e-shop

Některé z nich se navíc nemohou spolehnout na příjmy z pivovarských hospod. Podle Vladimíra Lažanského, majitele Zámeckého pivovaru Chyše, je svým způsobem štěstí, že druhá vlna přišla na podzim. „Tedy v době, kdy minipivovary tak jako tak snižují výrobu. Na podzim se pije méně než na jaře,“ vysvětlil.

I tak ale museli v Zámeckém pivovaru upravit plán na podzimní měsíce. „V listopadu určitě nebudeme vařit speciál Ale. Komu bychom ho taky prodávali? Ale Vánoční speciál bude bez ohledu na vývoj situace,“ naznačil Vladimír Lažanský.



O ekonomických dopadech druhé vlny epidemie a dalších nouzových opatření zatím nechce majitel pivovaru spekulovat. Určitý obrázek ovšem má podle vývoje tržeb v zámecké restauraci. „Loni jsme měli obrat 14 milionů korun, letos, pokud vláda do Vánoc opatření rozvolní, budeme rádi za deset,“ doplnil Lažanský.

Export nebo PET lahve

Dva týdny stála výroba kraslického pivovaru Krušnohor. Poptávka po pivě z jeho varen totiž v posledních dnech klesla o 80 procent. Manažer prodeje Jaroslav Falta sice potvrzuje, že na podzim vždy přichází útlum, ale ne tak výrazný.

„Léto částečně napravilo situaci, do které jsme se dostali po jarním nouzovém stavu. Teď ale opět prodeje klesly na minimum,“ konstatoval Falta.

Pivovar sice už na jaře rozjel e-shop, ale jeho prostřednictvím nedokážou Krasličtí udat veškerou produkci pivovaru. A rozhodně nenahradí prodej sudového piva. Díky nouzovým opatřením v Česku si však na pěnivém moku z Kraslic možná pochutnají v sousedním Německu. „Tu možnost jsme řešili už v létě,“ potvrdil manažer prodeje pivovaru.

Museli se ovšem vypořádat s problémem se spotřební daní. „To se teď aktuálně podařilo vyřešit, takže čekáme na finální potvrzení tak, abychom mohli pivo legálně vyvážet za hranice,“ uvedl Jaroslav Falta.



V zahraničí se už kraslický pivovar prezentoval. Prostřednictvím velkoskladů byl k sehnání na Slovensku. „Dodávky do Německa by nám teď mohly hodně pomoct. Pokud to tedy Němci také nezavřou,“ dodal manažer.

V mariánskolázeňském rodinném pivovaru Kronl zatím výrobu omezovat nemuseli. „Naši produkci stíháme prodávat v PET lahvích,“ potvrdil za pivovar Václav Růžička. I tak ovšem aktuální situaci označuje za bídnou.

Podobně jako Vladimír Lažanský přišel i mariánskolázeňský pivovar o příjmy z provozu pivovarské hospody, což se na ekonomice společnosti rovněž projeví. A otázka je, jak se s postupujícími opatřeními bude vyvíjet odbyt piva. „Prodáváme přímo u nás z okýnka. Zájem je, ale s postupujícími opatřeními klesá. Lidé mají prostě strach,“ shrnul poznatky Václav Růžička.

Už letos na jaře vznikla iniciativa Zachraň pivo, která si vytyčila za úkol pomoct malým pivovarům v těžké době. „Asi před dvěma týdny jsme ji obnovili,“ uvedl Michal Pomahač, iniciátor vzniku projektu Zachraň pivo a spolumajitel rodinného pivovaru Kytín.

Na webových stránkách projektu je pět malých pivovarů z Karlovarského kraje. „Celkově ovšem přibylo míst, kde se dají výrobky jednotlivých malých pivovarů sehnat. Je vidět, že situace je pro ně ještě horší než na jaře,“ konstatoval Pomahač. Počítá ovšem s tím, že ohlas veřejnosti na projekt bude oproti jaru řádově nižší.