Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Žně jako za starých časů. Milíkovský statek ožije sklizní a tradicemi

Jitka Dolanská
  9:44
Na milíkovském statku se v sobotu uskuteční 6. ročník MIlíkovských dožínek....

Na milíkovském statku se v sobotu uskuteční 6. ročník MIlíkovských dožínek. Program bude pestrý. | foto: Archiv Muzea Cheb

Na milíkovském statku se v sobotu uskuteční 6. ročník MIlíkovských dožínek....
Na milíkovském statku se v sobotu uskuteční 6. ročník MIlíkovských dožínek....
Na milíkovském statku se v sobotu uskuteční 6. ročník MIlíkovských dožínek....
Oslava dožínek s ukázkami historických řemesel na statku v Milíkově
25 fotografií
Jak se na Chebsku slavilo zakončení žní? To ukáže šestý ročník Milíkovských dožínek, které se konají v sobotu na milíkovském statku. Návštěvníci oslav se vrátí do života na venkově, jaký znaly generace našich předků. Jediné muzeum v přírodě Karlovarského kraje nabídne ukázky sklizňových prací, tradiční řemesla, historickou zemědělskou techniku, folklórní vystoupení i program pro děti.

Nebude chybět bohaté občerstvení a spousta zážitků. Dožínky navazují na tradici slavností v závěru léta, které byly na Chebsku spojeny se svátkem sv. Vincence, patrona města Chebu.

Součástí programu je proto také vystoupení Folklorního souboru Stázka z Teplé a sólových hudebníků, například dudáka Ernsta Rubnera a harmonikáře Franze Severy, kteří návštěvníky potěší známými českými i tradičními egerlandskými melodiemi.

Na statku v Milíkově začíná sezona. Tradiční dožínky nebudou chybět ani letos

Dopolední program bude patřit sklizni obilí a hospodaření na venkově obecně. Návštěvníci budou moci sledovat jednotlivé kroky sklizně. Tedy přípravu nářadí, kosení a vázání snopů, mlácení klasů a čištění zrna. Do ukázek se zapojí historická zemědělská technika Traktorklubu Luby-Skalná a zájemci si budou moci vyzkoušet řadu činností, které byly ještě před několika generacemi běžnou součástí života na statku. Třeba praní na valše, přehazování slámy, práci se dřevem nebo stavění hrázděných konstrukcí.

Připraveny budou interaktivní úkoly pro děti i dospělé. Organizátoři se budou věnovat i tradiční myslivosti, která je součástí nemateriálního kulturního dědictví České republiky.

Na nově opravený vzácný statek v Milíkově padl strom, muzeum sčítá škody

Po celý den budou na statku k vidění tradiční řemesla a rukodělné techniky. Chybět nebude košíkář, tesař, kovář, hrnčíř, přadlena či krajkářky. Své umění představí také další řemeslníci a výrobci inspirovaní lidovou kulturou a životem na venkově. Součástí programu bude malá výstava domácího zvířectva, kterou připraví členové základní organizace Českého svazu chovatelů z Lipové.

Stejně jako v uplynulých letech budou dožínky příležitostí k setkání a posezení u dobrého jídla a pití. Rozšířenou nabídku občerstvení letos zajistí řada regionálních restaurací, kaváren a obchůdků.

6. září 2018
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Lovit, nebo ulovit bílou velrybu? Lidé se loučili se zesnulým spisovatelem Páralem

Poslední rozloučení se spisovatelem Vladimírem Páralem v kostele Nanebevzetí...

Blízcí a veřejnost se ve středu dopoledne rozloučili se spisovatelem Vladimírem Páralem v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Mariánských Lázních. Autor úspěšných knih, podle kterých vznikla i řada...

Školačky měly rodit děti pro jiné. Obviněný pár z Březové skončil ve vazbě

Premium
ilustrační snímek

Ve vazbě v pátek skončila dvojice aktérů šokujícího případu zneužívání desítek žákyň na základní škole v Březové na Sokolovsku. V kauze, která už řadu měsíců hýbe městem, jsou obvinění bývalá...

Budova má špatnou statiku, zdůvodnila firma odstoupení od rekonstrukce školy

V Karlových Varech začala demolice části historické budovy střední keramické...

Dlouhodobě nevyřešená statika objektu je důvodem, proč společnost PKS odstoupila od zakázky rekonstrukce Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské v Karlových Varech. Stav budovy je podle...

Drobná stavba? Ale jděte. Bradáčová žaluje dodatečné povolení kácení na Klínovci

Úsek lesní cesty označované jako rondo, která je propojkou mezi lyžařskými...

Nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová podala správní žalobu proti rozhodnutí Krajského úřadu Karlovarského kraje, které dodatečně povolilo rozšíření skiareálu na Klínovci. Rozhodnutí podle ní...

Rozdává světlo všem. V Mariánských Lázních požehnají křišťálové soše Panny Marie

Děkovný sloup na Goethově náměstí v Mariánských Lázních.

Někdy splývá s okolím tak, že není téměř vidět, jindy zazáří do daleka. Křišťálová socha Panny Marie na vrcholku děkovného sloupu je novou dominantou mariánskolázeňského Goethova náměstí. Nedávno ji...

Žně jako za starých časů. Milíkovský statek ožije sklizní a tradicemi

Na milíkovském statku se v sobotu uskuteční 6. ročník MIlíkovských dožínek....

Jak se na Chebsku slavilo zakončení žní? To ukáže šestý ročník Milíkovských dožínek, které se konají v sobotu na milíkovském statku. Návštěvníci oslav se vrátí do života na venkově, jaký znaly...

20. srpna 2026  9:44

Lovit, nebo ulovit bílou velrybu? Lidé se loučili se zesnulým spisovatelem Páralem

Poslední rozloučení se spisovatelem Vladimírem Páralem v kostele Nanebevzetí...

Blízcí a veřejnost se ve středu dopoledne rozloučili se spisovatelem Vladimírem Páralem v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Mariánských Lázních. Autor úspěšných knih, podle kterých vznikla i řada...

19. srpna 2026  7:22,  aktualizováno  13:08

Píchl v lese, přišel o signál a šel bos. Pro kamaráda ale charitativní jízdu nevzdal

Lidé, kteří přispěli na neurorehabilitaci, se Ondřejovi Sejbalovi podepsali na...

Více než 300 kilometrů, přibližně 3 800 výškových metrů a výjezd na nejvyšší vrchol Krušných hor. Na dvoudenní cestu kolem Karlovarského kraje vyrazil sedmatřicetiletý Ondřej Sejbal z Pardubicka s...

19. srpna 2026  10:18

Největší tuzemské bateriové úložiště je v provozu, primát si ale udrží jen chvíli

Ve Vintířově na Sokolovsku začalo fungovat největší bateriové úložiště v Česku....

Největší bateriové úložiště v republice funguje od konce července v lokalitě zaniklé hornické vsi Lipnice u Vintířova na Sokolovsku. Řada úhledně vyrovnaných kontejnerů s bateriemi má za úkol...

18. srpna 2026  14:08

Kamion s balenou vodou se po nehodě převrátil na bok, řidič je vážně zraněný

Vážná nehoda na Karlovarsku. Řidič sjel s kamionem ze silnice, je vážně...

U Kozlova na Karlovarsku v úterý ráno havaroval kamion. Nákladní auto převážející balenou vodu skončilo mimo silnici. Řidič je ve vážném stavu.

18. srpna 2026  10:16

Dvanáct minut dechberoucí akrobacie. Šonka bude hvězdou letecké show v Chebu

Hlavní hvězdou Leteckého dne v Chebu bude Martin Šonka.

Odvážné kousky leteckých akrobatů, burácení motorů historických i moderních létajících strojů, vrtulníky i plavné a tiché kluzáky. Poslední srpnový víkend bude nebe nad Chebem patřit letadlům. Hlavní...

18. srpna 2026  9:42

Malátova muka: dva roky, pět klubů, jeden gól. V Litoměřicích věří v restart

Boleslavský útočník Sebastian Malát.

Poslední dva roky prožíval útočník Sebastián Malát spíš muka, než že by se hokejem bavil. Pendloval mezi pěti kluby, za dvě sezony vstřelil jediný gól. A v minulém ročníku kvůli zranění krku odehrál...

18. srpna 2026  7:51

Kraj hledá novou firmu, která opraví školní budovu. Dotace ohrožena není, tvrdí

V Karlových Varech začala demolice části historické budovy střední keramické...

Karlovarský kraje hledá novou firmu, která opraví starou budovu a postaví nový pavilon pro Střední uměleckoprůmyslovou školu keramickou a sklářskou v Karlových Varech. Důvodem je skutečnost, že firma...

17. srpna 2026  16:15

Karlovarský kraj patří ke špičce v počtu dlužníků, nejhůř je na tom Aš

ilustrační snímek

Nesplácené dluhy a následné exekuce drtí obyvatele regionu. Karlovarský kraj se dlouhodobě potýká s vysokým počtem lidí, kteří nezvládají vyrovnat své závazky. V rámci republiky region patří ke...

17. srpna 2026  10:28

Nejdřív práce, potom zábava. Přípravy na letošní festival Königsmühle vrcholí

Petr Mikšíček, objevitel Königsmühle a jeho popularizátor

V termínu od 21. do 23. srpna se v zaniklé osadě Königsmühle nedaleko Loučné pod Klínovcem uskuteční už 15. ročník stejnojmenného landartového festivalu. Osada se však začne hemžit lidmi už 17....

16. srpna 2026  9:15

Najdou poselství z minulosti? Františkolázeňský chrám se dočká nové věžičky

Duchovní správce chrámu, otec Metoděj Vít Kout, u věžičky kostela sv. Olgy ve...

Věžičku na vrcholu kostela sv. Olgy ve Františkových Lázních, nejstaršího pravoslavného chrámu v Česku, čeká oprava. Je v havarijním stavu. Práce na konstrukci a poškozených nosných prvcích hlavní...

15. srpna 2026  8:55

Školačky měly rodit děti pro jiné. Obviněný pár z Březové skončil ve vazbě

Premium
ilustrační snímek

Ve vazbě v pátek skončila dvojice aktérů šokujícího případu zneužívání desítek žákyň na základní škole v Březové na Sokolovsku. V kauze, která už řadu měsíců hýbe městem, jsou obvinění bývalá...

14. srpna 2026  15:27

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.