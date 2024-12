Svatý Mikuláš sestoupil z Krudumu, chystá se na tradiční nadílku

Mikuláš a jeho družina vyráží do kraje od zaniklého kostela sv. Mikuláše pod Krudumem. | foto: Martin Stolař, MAFRA

Na obnovení mikulášské tradice v regionu má lví podíl archeolog Karlovarského muzea Jiří Klsák, který stojí i za objevením zbytků stavby, o níž se původně myslelo, že existuje jen v pověstech. Jenže se ukázalo, že pověst nelhala.

Archeologové podrobně zkoumali lokalitu pod horou Krudum v letech 2002 až 2006. Tehdy objevili základy sakrální stavby, kosterní pozůstatky i opracované kameny, které znovu použili. Díky tomu se podařilo částečně obnovit a zakonzervovat zdi svatostánku, je tu i jeden z portálů kostela a okno.

Bájemi opředený kostel sv. Mikuláše pod Krudumem byl založen někdy ve 13. století. Vyrostl v hloubi Slavkovského lesa v nadmořské výšce kolem 670 metrů poblíž křižovatky starých a dávno zaniklých středověkých strategických cest.

Nesloužil však dlouho, zanikl koncem 15. století. Jeho ruiny přikryl les a lidé na něj téměř zapomněli. Ačkoli v tehdejší době šlo o mohutnou stavbu, v průběhu let zcela zmizela. I v současnosti stojí nově vztyčené zbytky uprostřed jinak úplně pusté krajiny. Nad důvody, proč na tak odlehlém místě kostel vznikl, dodnes zůstává viset otazník.

Svátky svatých v adventu se zabývá i muzeum Cheb. Z materiálů, které zpracovali tamní etnografové, vyplývá, že na Chebsku se vedle Mikuláše objevovali i andělé a Cempr, nebo také Zemba či Krampus. Ten byl celý v černém s obrovskými zatočenými rohy, dlouhým jazykem a ocasem. Řinčel řetězy, na zádech měl pytel na zlobivé děti.

Pokud Mikuláš přišel, když už děti spaly, dával jim nadílku do punčoch, zavěšených v oknech, na dvoře nebo ji vkládal do bot přede dveřmi. Byly to jablka, sušené švestky, ořechy nebo perník. A když mikulášská obchůzka skončila, vyběhla mládež na náves, vyváděla taškařice a užívala si večer. Všude bylo slyšet cinkání zvonečků.

V některých vesnicích chodil Mikuláš oblečený v medvědím kožichu, plstěných holínkách a teplých rukavicích. V ruce měl pometlo a samozřejmě pytel s dárky. Jinde na Mikuláše jezdil převlečený chasník na oslu. Měl umělou oslí hlavu, chodil po domech a strašil děvčata.