Že zkušení opouštějí policii? Naopak. Vlna odchodů se zastavila, říká krajský šéf

Jak byste stručně popsal své působení u policie?

Nastoupil jsem v roce 1986. V následujícím roce jsem byl zařazen na obvodní oddělení Nová Role jako nadstrážmistr do běžného výkonu služby jako okrskář. Začínal jsem tak úplně od píky. V Nové Roli jsem pracoval do roku 1993, pak jsem šel studovat policejní akademii. V roce 1996 jsem se stal vedoucím obvodního oddělení v Bečově. V roce 2005 jsem postoupil na post velitele služby pořádkové a dopravní policie tehdejšího okresního ředitelství v Karlových Varech. Po vzniku územních odborů v roce 2010 jsem se stal vedoucím územního odboru Karlovy Vary. A od 1. září letošního roku jsem byl pověřen vedením krajského ředitelství.

Je z vašeho pohledu výhoda, že jste si osahal práci na všech úrovních?

Je to absolutní výhoda! Mělo by to tak být. Když si člověk projde vším, tak ví, o čem policejní práce je.