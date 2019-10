Otec a syn napsali knihu. Ukazuje Sokolov, jaký býval před koncem války

Kniha je výsledkem spolupráce ředitele Muzea Sokolov Michaela Runda a jeho otce Jana, stavebního technika a badatele v oblasti stavební historie.



„O vše, co formovalo architektonický rozvoj města Sokolov, tedy o demolice a novou výstavbu, se společně se synem Michaelem zajímáme už dlouho. Nyní jsme shromážděné materiály využili v nové knize, která má podtext demolice a odstraněné části města,“ řekl Jan Rund.

Podle jeho slov kniha odtajní původní podobu města Sokolov, kterou je dnes možné vidět už jen na zažloutlých fotografiích. Jenže ani ty se v mnoha případech nezachovaly. Autoři tedy pátrali i ve stavebních archivech, aby čtenářům představili alespoň plány nebo výkresy zmizelých domů.



„Snažili jsme se přiblížit, jak se postupně město vyvíjelo, kde se bouralo, které části města a ulice se zrušily a které zcela zmizely. Demolice byly v roce 1945, kdy se odstraňovaly následky bombardování, velmi masivní. Například v tehdejším centru, což vlastně bylo Staré náměstí a blízké okolí, bylo evidováno 275 domů, přičemž zachováno jich zůstalo asi 58. To znamená, že k zemi šlo téměř 80 procent tehdejší zástavby. V knize je i přehledná mapka, kde jsou již neexistující domy barevně vyznačeny,“ popsal Jan Rund.

Ten společně se synem Michaelem přišel při svém pátrání na řadu nesrovnalostí. Ačkoli se po válce říkalo, že bombardování padla za oběť celá část města zvaná Butršajba, nebyla to pravda. „Bomby zničily jen kus této lokality. Později se ale rozhodlo, že městská část vedle starého náměstí kompletně ustoupí panelovému sídlišti,“ vysvětlil Jan Rund.

Nová kniha, která svým čtenářům předloží podrobně zpracovaný výčet dnes už neexistujících domů, ulic či náměstí, má celkem 176 stran. Kromě toho obsahuje i několik doplňkových materiálů a map. Autoři věří, že si své čtenáře najde i mezi mladou generací.

„Lidé, kteří původní podobu města nezažili, si na základě těchto informací mohou udělat obrázek o tom, jak to tehdy v Sokolově vypadalo. Pochopit, co se stalo a porovnat historii se skutečností. Je pravda, že k zemi tehdy nešly jen domy zničené nebo poškozené, ale leckdy i stavebně cenné objekty, které prostě musely ustoupit nové výstavbě. Kniha však nemá za cíl tehdejší kroky nikterak hodnotit. Jestli to, co se stalo, bylo dobře, nebo ne, to je na úvaze a názoru každého čtenáře,“ konstatoval Jan Rund.

Při sestavování publikace využil nejen obsáhlou rodinnou sbírku fotografií, ale pátral také v archivech a spolu se synem oslovili i pamětníky. Právě těm patří velký dík autorů za to, že si své vzpomínky nenechali pro sebe, že dokázali o dnes již neexistujícím městě Sokolov vyprávět. „Díky vstřícnosti lidí, na které jsme s obrátili, se nám podařilo sestavit knihu, která je nejen mementem někdejších časů, ale má i velkou dokumentární hodnotu,“ dodal Michael Rund.