Poutače s tvářemi hvězd i červený koberec. Vary se chystají na festival

Hotel Thermal, hlavní centrum přehlídky, už zdobí filmové poutače s hvězdnými tvářemi, pokladny i logo 54. ročníku. Jeho vestibul zatím připomíná sklad, to se ale příští týden změní. Do pátku musí být vše připravené, a to včetně červeného koberce, který pokryje rampu před vstupem do Velkého sálu.

„Začali jsme ji stavět v úterý, ještě o den dříve vznikla rampa pro odjezd festivalových limuzín,“ uvedli řemeslníci, pod jejichž rukama dílo vzniká.

Premiéra na červeném koberci festivalového paláce letos čeká novou primátorku Andreu Pfeffer Ferklovou, jejímž úkolem bude vítání hostů pátečního zahajovacího ceremoniálu ve Velkém sále. Primátorka před nástupem do funkce dvanáct let vedla Grandhotel Pupp, který hvězdné hosty ubytovává.

„Vítala jsem je tam úplně stejně. Červený koberec jsme také měli, i když ne tak dlouhý, takže se na to nějak specificky nepřipravuji. Určitá pokora a trochu respektu tam ale je,“ řekla.

Během letošního ročníku se kvůli rekonstrukci Vřídelní kolonády přestěhuje Vodafone pláž, kterou tentokrát zájemci najdou ve Dvořákových sadech. Tam se také 3. července uskuteční den kraje. Poté se přesune na Mlýnskou kolonádu, kde na něj naváže večer města, a to koncertem Miroslava Žbirky a Karlovarského symfonického orchestru.

Návštěvníci se letos musejí obejít bez letního kina, které zůstane uzavřené. Karlovy Vary každoročně posílají filmovému festivalu osm milionů korun. Příspěvek se ale podle primátorky bohatě vrací. „Každoroční přínos je řádově ve stovkách milionů korun, je tedy mnohonásobně vyšší,“ uvedla Andrea Pfeffer Ferklová.

Začátek filmové přehlídky je znát v nabídkách volných pokojů karlovarských hotelů. Například Thermal neměl v pátek dopoledne jediné volné místo, podobně na tom byla i některá další zařízení. Jiná zase nabízela na zahajovací víkend poslední volné pokoje. Podle jednoho z ubytovacích serverů dosáhla týden před festivalem obsazenost karlovarský hotelů a penzionů 89 procent, přičemž cena pokoje začínala na 1 793 korunách za noc.

Letošní novinkou je občerstvení v hostelech

Návštěvníci přehlídky, kteří se spokojí se skromnějšími podmínkami, mohou i v letošním roce využít služeb hostelů. Těmi se tradičně stávají školní budovy Dukelských hrdinů tedy hostel Dukla, kde kvůli přehlídce skončil školní rok o týden dříve, a budova na nábřeží Jana Palacha. Oba letos nově nabídnou ubytovaným lidem občerstvení.

„Uzavřeli jsme smlouvu s jednou z agentur, která nám bude dodávat balené bagety. Netušíme, jestli to bude mít úspěch, ale přivedlo nás k tomu to, že když se ubytovaní chtěli někde nasnídat, tak okolo nás je přes festival všechno zavřené. Když řekli, kolik během festivalu stojí bagety ve městě, bylo mi jich líto. Proto je tady budeme prodávat za přijatelnou cenu,“ uvedla ředitelka školy Eva Doušová.

Zároveň zmínila, že není dobře, aby v Karlových Varech festivaloví brigádníci utratili všechno, co si vydělají.

Hostel na nábřeží Jana Palacha zase nabídne ubytovaným stánek s občerstvením. „Drahé jídlo je největší zádrhel, kvůli kterému si zkracují pobyty. Takže jsme se domluvili, že snídaně ve stánku budou za 55 korun a hlavní jídla o dvacet korun levnější oproti ostatnímu,“ uvedl správce hostelu Vladimír Hůrka.

Obě zařízení už mají také první rezervace. V případě Dukly jde o zhruba 120 lidí, vesměs brigádníků, na nábřeží přepočetli zájem na tisícovku různě dlouhých noclehů.

Na příjezd hostů už se chystá také areál Rolava, kde tradičně vyroste stanové městečko. „Zájemce začneme ubytovávat od čtvrtka, a to od patnácti hodin,“ uvedla ředitelka správcovského KV City Centra Simona Vránová. Zástupci nejlevnějšího ubytovaní ve festivalových Varech shodně očekávají největší nápor během pátku.