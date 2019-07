Karlovarský filmový festival jde do druhé poloviny, vyhlíží další hvězdu

Promítnou jej sály mimo festivalové Vary, ovšem za festivalovou cenu vstupenky, tedy 80 korun. Lidé snímek uvidí v Chebu, Sokolově, Chodově, Ostrově, Mariánských Lázních a v Kyselce (podrobněji v článku Při karlovarském festivalu bude mít českou premiéru film Diego Maradona).

„Tentokrát je to, myslím, třetí ročník, kdy chceme po dohodě s paní hejtmankou trochu přinést atmosféru festivalu a festivalový film do kraje. Protože jsou lidé, kteří se nemají šanci se do byť blízkých Karlových Varů dostat anebo získat lístek speciálně na film, jako je dokument o Maradonovi. Proto ho dáváme v dalších městech,“ uvedl výkonný ředitel přehlídky Kryštof Mucha. Čas promítání si jednotlivá kina upřesnila ve svých programech.

Kdo by se chtěl do festivalových Varů přece jen vydat, může zítra využít pozvání Karlovarského kraje. Ve středu od 14 hodin pořádá ve Dvořákových sadech zábavné odpoledne pro rodiny, které nazval V rytmu filmového festivalu.

„Na akci vystoupí Wikiho svět s Mimoni, břichomluvec Zdeněk Polach s Matýskem, návštěvníci budou moci ochutnat regionální dobroty. V 18 hodin se pak všichni mohou těšit na koncert populární skupiny Mirai,“ vyjmenovala mluvčí krajského úřadu Jana Pavlíková.

Od 21 hodin se program přesune na Mlýnskou kolonádu, kde se uskuteční tradiční večer města. Tentokrát nabídne koncert Miroslava Žbirky za doprovodu Karlovarského symfonického orchestru pod vedením dirigenta Jana Kučery.

„Jsme moc rádi, že je tady filmový festival už tak dlouho a doufáme, že tomu tak bude i nadále. Máme radost, že jsou Karlovy Vary díky němu známé ve světě, a je to pro nás reklama, kterou ani nedokážeme vyčíslit,“ řekla primátorka Andrea Pfeffer Feklová. Město nyní připravuje s festivalem novou smlouvu, která by měla být dořešená začátkem podzimu.

Do festivalového týdne tradičně spadají také dva státní svátky, které tentokrát vycházejí na pátek a sobotu. Hostely i stanové městečko v souvislosti s nimi očekávají další nával hostů, kteří si přijedou užít prodloužený závěrečný víkend přehlídky.

Jeho největší hvězdou bude herečka Patricia Clarksonová. Festivalový program jí začne v pátek, během sobotního slavnostního zakončení převezme Křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii.