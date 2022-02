Cestující z Varů odletí nově na dovolenou do Turecka, letišti to pomůže

Cestovní kancelář tím reaguje na zvýšenou poptávku po dovolených v Turecku. „Rozhodli jsme se v létě navýšit nejen kapacity pokojů, ale také přidat další odletové místo,“ uvedl Stanislav Zeman, generální ředitel Čedoku.

Jako jediná cestovní kancelář tak bude v nadcházející sezoně nabízet přímé lety z Karlových Varů. „Vidíme velký potenciál u klientů z Karlovarského kraje, kteří nemusí letos cestovat na jiná letiště a naopak mohou pohodlně odletět přímo do Antalye,“ vysvětlil Zeman.

Dopravu turistů zajistí stroji typu Boeing 738-800 letecká společnost Smartwings. Letadla pojmou 189 cestujících a mezi červnem a zářím budou odlétat každou středu.

„Jsme rádi, že letecké spojení do této oblíbené turecké destinace můžeme nabídnout také z Karlových Varů. Smartwings budou během letní sezony provozovat lety celkem z pěti českých letišť,“ doplnil Petr Šujan, obchodní ředitel Smartwings.

Letiště si finančně pomůže

Počin cestovní kanceláře pomůže i samotnému mezinárodnímu letišti v Karlových Varech. To se v souvislosti s koronavirovou pandemií a zhoršenými vztahy mezi Českou republikou a Ruskem ocitlo prakticky bez cestujících.

„Přinesou letišti kýžené oživení po covidovém zimním spánku a samozřejmě i velmi žádoucí finanční výnosy. Při plné obsazenosti letadel by šlo až o 2800 odlétajících pasažérů. Věřím, že s podporou letiště i kraje si tato linka mezi obyvateli regionu najde své cestující a že je to začátek dlouhodobější spolupráce s Čedokem,“ řekla k tomu Alice Justina Undus, jednatelka Letiště Karlovy Vary.

V podobném duchu se k novým charterovým spojům vyjádřil i hejtman Petr Kulhánek. „Kraj podpoří provoz linek a věříme, že je to první signál lepších časů karlovarského letiště,” uvedl hejtman.

Antalya, kam budou letadla z Karlovarského kraje mířit, je město na Turecké riviéře na pobřeží Středozemního moře. Podle statistik počtu mezinárodních příletů je třetím nejnavštěvovanějším městem světa. Tamní letiště podle Wikipedie odbaví ročně 10 až 25 milionů cestujících. Z České republiky na v sezonně létají linky z Prahy, Brna, Ostravy a Pardubic.

Letos se k dosavadním přidá i karlovarské letiště. S tím má kraj do následujících let velké plány, které spočívají zejména v prodloužení a rozšíření vzletové a přistávací plochy. Ta bude o 15 metrů širší a 360 metrů delší, což dovolí letadlům plně využívat jejich potenciál.

„Projektová dokumentace, jejímž zadavatelem bude krajský úřad, by měla vzniknout už letos,“ uvedl Jan Bureš, krajský zastupitel pověřený oblastí dopravy a silničního hospodářství.

Co se financování týká, věří, že se mu za podpory nového ministra financí podaří změnit zákon o Státním fondu dopravní infrastruktury. „Aby se z jeho peněz mohly financovat i investice do regionálních letišť, která jsou pro stát strategicky důležitá. A mezi ně to karlovarské patří,“ vysvětlil Bureš.