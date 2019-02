Karlovarské letiště odbavilo loni víc pasažérů, láká je linka do Moskvy

Pomyslné počítadlo cestujících odbavených na mezinárodním letišti v Karlových Varech se loni zastavilo na čísle 45 003. Ve srovnání s rokem 2017 tak jejich počet stoupl o plných 115 procent. Rozhodujícím faktorem pozitivního trendu je podle vedení letiště právě úspěšné zahájení provozu na lince mezi moskevským letištěm Vnukovo a Karlovými Vary.

Vývoj počtu cestujících na karlovarském letišti 2005 35853

2006 34 975

2007 64 641

2008 70 620

2009 63 231

2010 70 903

2011 99 014

2012 103 682

2013 104 469

2014 85 596

2015 34 550

2016 25 235

2017 20 034

2018 45 003



Tu provozuje ruská nízkonákladová společnost Pobeda. První její stroj přistál v Karlových Varech loni v únoru. Podle prognóz by díky ní mohl počet odbavených cestující stoupat i nadále.

„Pevně věřím, že počet cestujících příznivě ovlivní především navýšení frekvence této linky, která by v některých obdobích měla létat až pětkrát týdně,“ uvedl náměstek hejtmanky pro dopravu Martin Hurajčík.

Ke zlepšení by podle něj mělo dále vést od letního letového řádu obnovení linky z moskevského letiště Šeremetěvo, kterou provozuje společnost Smart Wings. Ta by měla létat jednou týdně v neděli. „Byl bych ale rád, kdyby nové vedení letiště bylo aktivní v jednáních o možnosti zavedení nových linek,“ doplnil Hurajčík.

Podle Andrey Pfeffer Ferklové, primátorky Karlových Varů, která v roce 2015 stála u zrodu Sdružení Karlovarského kraje pro rozvoj leteckých linek, je ovšem nutné hledat smysluplné destinace.

„Linka do Düsseldorfu nebyla tím pravým. Německo je na leteckou dopravu příliš blízko,“ konstatovala. Potenciál vidí v Rusku a postsovětských republikách. Tímto směrem ostatně míří i management letiště.

„Při vyhledávání příležitostí k zavedení nových linek jednáme přednostně s leteckými společnostmi, které mohou nabídnout spojení z teritoria Ruska a Ukrajiny, kde již v minulosti letecká spojení existovala,“ potvrdil jednatel karlovarského letiště Jiří Pos.

Vedení letiště ovšem podle jeho slov pokukuje i po zbytku Evropy (podrobněji v článku Karlovarské letiště dostane nového jednatele, nechce lety jen z Východu). „Potenciál v oblastech zbytku Evropy analyzujeme v souvislosti s projektem kandidatury Karlových Varů, Mariánských Lázní a Františkových Lázní na zápis do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO,“ vysvětlil jednatel.

Vedení letiště se tak snaží oslovit zejména segment aktivních a wellness pobytů v kraji. „A v neposlední řadě i jako nabídku alternativního spojení do Prahy,“ dodal Pos.

Vedení Karlovarského kraje by na seznamu linek rádo opět vidělo spoj do Jekatěrinburgu. „Linka do Jekatěrinburgu fungovala do roku 2014 a ročně nám přinesla 14 tisíc cestujících,“ uvedla hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová.

V souvislosti s tím už požádala o politickou podporu Sverdlovské oblasti. „Pro region by bylo přínosné, pokud by linka opět fungovala. Vidíme, že tamní turisté létají do Prahy a v ní potom zůstávají. Lze očekávat, že pokud by přistáli v Karlových Varech, objednají si v nich hotel, popřípadě vyrazí do dalších destinací, jako jsou Mariánské a Františkovy Lázně nebo třeba Kynžvart a tak dále,“ předpokládá hejtmanka.