Přileť a navštiv. Karlovarské letiště nabízí pilotům nový balíček

Služba zahrnuje přistávací poplatek, parkování letadla do 48 hodin, asistenci pracovníků handlingu, tedy manipulace, a to po příletu a před odletem, a dopravu do centra města a zpět.



„Cílem této aktivity je nabídnout služby řízeného letiště pro všechny příznivce všeobecného letectví jednoduchou a lákavou formou, podpořit rozvoj letecké turistiky ve vzdušném prostoru naší země a dostat do Karlovarského kraje nové návštěvníky z celé České republiky,“ přiblížil hejtmanův náměstek pro dopravu Martin Hurajčík.

Podle jednatele karlovarského mezinárodního letiště Jiřího Posse bude cena nového balíčku pro letadla s maximální vzletovou hmotností do tisíce kilogramů 1 150 korun, u letadel s maximální vzletovou hmotností do dvou tisíc kilogramů 1 350 korun včetně DPH.

„Službu je nutné, i s ohledem na zajištění transferu, objednat minimálně dvě hodiny před přistáním na letišti,“ doplnil.

Během letních měsíců má terminál provozní dobu od 8 do 19 hodin, přičemž po celou tuto dobu tam funguje řízení letového provozu a další potřebné služby.

Díky partnerům může letiště zprostředkovat s využitím promo kódů i atraktivní ceny ubytování pro náročnou klientelu v Karlových Varech a Mariánských Lázních. „Po dohodě můžeme zajistit smluvní dopravu i do všech ostatních lokalit v kraji,“ dodal Jiří Pos.

Zástupci letiště i kraje věří, že by zájemce o návštěvu regionu mohla přilákat příroda, památky, lázeňská města kandidující do UNESCO, která nabízejí také různé formy krátkých wellness pobytů i golfová hřiště. Několik z nich se nachází v blízkosti samotného karlovarského letiště.