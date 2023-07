Filmový festival ve Varech skončil, už teď začíná příprava dalšího ročníku

Na loňský ročník filmového festivalu dorazilo kolem 121 tisíc diváků. Letos bylo prodáno 123 517 vstupenek na 445 filmových představení. Festivalové pasy si vyzvedlo na devět tisíc návštěvníků, další stovky lidí potom dorazily na festival pracovně. Ať už šlo o filmové profesionály, tvůrce nebo novináře.

Klidný, i když náročný

Letošní ročník nejspíš zůstane v paměti fanoušků kvůli rozmarům počasí. Hned při slavnostním zahájení a přehlídce hvězd světové i české kinematografie lilo.

Přesto stovky nadšenců čekaly na příjezd prvních celebrit. Dorazili Russel Crowe, Alicia Vikander a Ewan McGregor. Na závěr festivalu zase čekání na příjezd herečky Robin Wright a dalších filmových hvězd komplikovalo vedro.

Policisté a strážníci hodnotí letošní ročník festivalu jako relativně klidný, a to i přes to, že od prvního dne až do konce, měli plno práce. „Od začátku festivalu narostly problémy v dopravě o více než trojnásobek, dvojnásobně se zvýšil také počet oznámení, která přijalo naše operační středisko,“ uvedli karlovarští strážníci.

V akci mobilní základna

„V prvních festivalových dnech řešili policisté většinou přestupková jednání, která se týkala především občanského soužití. Došlo k několika drobným potyčkám zejména mezi návštěvníky festivalu, kteří byli pod vlivem alkoholu,“ informoval mluvčí krajské policie Jakub Kopřiva.

Policisté spolu se strážníky nasadili do ulic města také svou mobilní základnu. Z té řešili zejména poztrácené doklady, peněženky a také několik krádeží. Pár řidičů, kteří si tady mohli fouknout do přístroje na kontrolu alkoholu v dechu, se díky tomu vyhnulo potížím. Za největšími problémy ale i tak stál alkohol.

Démon alkohol

„Řešili jsme například muže, který navštívil jedno z rychlých občerstvení a domáhal se vstupu na toaletu. Po chvíli začal vulgárně nadávat a při odchodu převrátil vozík na použité tácy,“ uvedl Kopřiva. Na místo musela přijet policejní hlídka. „Muž se podrobil zkoušce na přítomnost alkoholu, vyšla s pozitivním výsledkem 2,47 promile,“ dodal mluvčí.

Další podnapilý muž vyhrožoval personálu jednoho z karlovarských hotelů. Policisté ho museli za pomoci hmatů a chvatů zpacifikovat a převézt na policejní služebnu. Strážníky zase o svátečních dnech nad ránem zaujal řidič, který se proháněl ulicemi města. Po zastavení a dechové zkoušce bylo vše jasné. Řidič nadýchal více než jedno promile.

Příští bude jubilejní

Posádka mobilního stanoviště se při své práci také zasmála. Navštívila je babička i s vnukem. Strážníci i policisté odpověděli na jejich dotazy a řekli jim, že se na ně mohou kdykoliv obrátit. „Netrvalo dlouho a dorazila k nám žena, která našla ztracené dítě. To zmizelo z dohledu právě zmíněné babičky. Díky radám, které oba dostali, došlo brzy na šťastné shledání,“ uvedli strážníci.

Tečkou za festivalem byl slavnostní večer, kdy Jiří Bartoška předával ceny a těšil se na následující den, kdy podle něho začíná příprava dalšího ročníku.

Uskuteční se od 28. června do 6. července 2024 a půjde o jubilejní ročník. V roce 1994 se totiž konal ten první, který obnovil slávu filmové přehlídky pod vedením tehdy nového prezidenta festivalu Jiřího Bartošky.