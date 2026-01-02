Bouchalo to, ale v mezích. Strážníci řešili kvůli ohňostrojům méně případů

  11:24
Hlučná jako každý rok, ale podle zkušeností strážníků městských policií oproti dřívějšku klidná. Taková byla z pohledu strážců veřejného pořádku poslední noc roku 2025 v Karlovarském kraji. Ale ty, kteří i přes zákaz přece jenom bouchali tam, kde neměli, naháněli marně.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Martin Stolař, MAFRA

Oproti jiným letům tak byl silvestr mnohem klidnější i v Sokolově. Ne všichni ale omezení používání zábavní pyrotechniky na vybraných místech respektovali.

„Zaznamenali jsme odpalování raket i v zónách, kde to zákon nepřipouští. V takových případech jsme vyjeli na místo, ale lidé už byli pryč. Stále však dohledáváme informace z kamerových záznamů a zjišťujeme, zda budeme schopni někoho ztotožnit a následně oznámit ke správnímu řízení,“ řekl velitel Městské policie Sokolov Radek Neděla.

Podle něj se ale vesměs jednalo o jednotlivé případy. Jak řekl, lidé o novince věděli a nařízení respektovali. „Oslavy v Sokolově tak proběhly relativně v klidu a musím kvitovat, že novela se v dobrém slova smyslu v Sokolově projevila. Takové to masivní odpalování raket, jaké známe z minulých let, se nekonalo. Bohužel došlo v souvislosti s manipulací s pyrotechnikou i k vážnému poranění, kdy mladistvému v ruce explodovala petarda,“ doplnil Neděla.

Zákaz pyrotechniky zamotal Čechům hlavu. Jak najít místo na silvestrovský ohňostroj

Velitel sokolovských strážníků věří, že v souvislosti se změnami, které by měly nastat i na pultech obchodů a prodejních stánků, by se měl trend postupného zklidňování silvestrovských oslav naplno projevit v příštích letech. „Já v to doufám,“ dodal.

Novela zákona o pyrotechnice, platná od 1. prosince 2025, přinesla větší klid a menší počet amatérsky odpalovaných ohňostrojů a petard i do Chebu. Tamní strážníci odhadují snížení o desítky procent. Také zde ve spolupráci s Policií ČR vyjížděli preventivně do oblastí se zákazem odpalování. Přesné statistiky ale ještě nejsou k dispozici.

Pouhé tři výjezdy kvůli zábavní pyrotechnice si do svých statistik v poslední noc roku 2025 připsali strážníci karlovarské městské policie. První oznámení ovšem přišlo už po třetí hodině odpolední.

Mapa zákazu pyrotechniky zbarvila Česko doruda. Sem se může už jen s prskavkou

„Oznamovatelka nám zavolala, že po Vítězné ulici v Drahovicích nějací mladíci hází, cituji, bouchací předměty,“ konstatoval zástupce velitele Městské policie Karlovy Vary Jan Trojáček.

Ačkoliv hlídka vyslaná na místo zjistila, že se po Drahovicích pohybuje mladých lidí hodně, žádný z nich si netroufl bouchnout si před strážníky.

Obdobný scénář měl i druhý ze tří telefonátů, v němž si paní stěžovala, že na nábřeží Jana Palacha kdosi odpaluje pyrotechniku z popelnice. V době příjezdu hlídky byl na nábřeží Teplé klid.

Haló, nestartuje mi auto. V mrazech řidičům na zavolání pomáhají strážníci

Nejdramatičtěji se tak jevilo oznámení o tom, že čtvrt hodinu po půlnoci muže a dítě ohrožovala v Chebské ulici žena ohňostrojem. „Když tam naše hlídka dojela, bylo už na místě sedm hlídek PČR,“ doplnil Trojáček.

Státní policisté o silvestrovské noci řešili v celém kraji v souvislosti se zábavní pyrotechnikou dvacet oznámení. „Pokuta ale nepadla ani jedna,“ podotkl mluvčí krajského ředitelství policie Jakub Kopřiva. Domluvou tak skončil i případ z Karlových Varů.

