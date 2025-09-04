Stůl na střeše auta, židle na stromě. Výrostci přestavěli nábytek u Thermalu

Autor:
  12:24
Židle na stromě a na orientační tabuli, stůl na střeše auta. Tak dopadlo zařízení předzahrádky restaurace u hotelu Thermal v Karlových Varech po nočním nájezdu čtveřice alkoholem posilněných náctiletých výrostků. Tři chlapci a dívka se nyní musejí zpovídat policistům.
Čtveřice teenagerů v Karlových Varech stěhovala nábytek z předzahrádky i...

Čtveřice teenagerů v Karlových Varech stěhovala nábytek z předzahrádky i městský mobiliář. | foto: Městská policie Karlovy Vary

Čtveřice teenagerů v Karlových Varech stěhovala nábytek z předzahrádky i...
Čtveřice teenagerů v Karlových Varech stěhovala nábytek z předzahrádky i...
Čtveřice teenagerů v Karlových Varech stěhovala nábytek z předzahrádky i...
Čtveřice teenagerů v Karlových Varech stěhovala nábytek z předzahrádky i...
6 fotografií

Jak dokazuje fotodokumentace městské policie z minulého víkendu, čtveřice byla velmi kreativní.

Stůl mladí pánové a jedna slečna odložili na střechu zaparkovaného auta, židle rozvěsili po stromech i informačních tabulích a lavičku „jen“ postavili na sezení poněkud nevhodným způsobem.

Šoféra prozradily plechovky piva. Řidičák nemám už roky, říkal pak strážníkům

K jejich smůle se noční reorganizace mobiliáře neobešla bez svědků. „Ti celý incident nahlásili na operační středisko městské policie,“ uvedla mluvčí karlovarských strážníků Nikola Záhorová.

Vypátrat povedenou partičku nebylo díky popisu svědků pro operátora kamerového systému složité. „Čtveřici záhy zastavila hlídka na nábřeží Osvobození,“ potvrdila Záhorová.

Čtveřice teenagerů v Karlových Varech stěhovala nábytek z předzahrádky i městský mobiliář.
Čtveřice teenagerů v Karlových Varech stěhovala nábytek z předzahrádky i městský mobiliář.
Čtveřice teenagerů v Karlových Varech stěhovala nábytek z předzahrádky i městský mobiliář.
Čtveřice teenagerů v Karlových Varech stěhovala nábytek z předzahrádky i městský mobiliář.
6 fotografií

Poté, co je strážníci legitimovali, u všech provedli orientační dechovou zkoušku. „Chlapci věku 16, 17 a 18 let nadýchali od 0,67 do 0,96 promile alkoholu, patnáctiletá dívka měla test negativní,“ řekla k výsledkům testů mluvčí strážníků.

Kvůli podezření z přečinu poškozování cizí věci si případ převzala státní policie. „Případem se zabývají policisté z obvodního oddělení Karlovy Vary – město. Věc je v současné době ve fázi prověřování,“ okomentoval policejní mluvčí Jan Bílek.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Bývalá železniční trať mezi Loktem a Horním Slavkovem už patří cyklistům

Více než osm kilometrů měří nová cyklotrasa spojující města Loket a Horní Slavkov. Vyrostla na roky neprovozované železniční trati. Cestu se štěrkovým povrchem pro cyklisty i pěší dnes otevřela...

Už zbývá jen pár kilometrů. Stavba páteřní cyklostezky Ohře vrcholí

Cyklostezka Ohře se rozroste z Chebu do Pomezí nad Ohří. Stavba úseku o délce 4,5 kilometru za téměř 53 milionů korun právě začala. Práce potrvají do prosince 2026, silničáři zároveň opraví i...

Spor o vodu na Klínovci graduje. Ústavní soud se zastal Božího Daru

Stížnost společnosti Skiareál Klínovec ve věci připojení jeho staveb na vrcholku Klínovce na vodovod z Božího Daru odmítl ve čtvrtek Ústavní soud. Božídarská radnice bere tento verdikt jako své...

Anežka Česká na Chebském hradě. Filmaři tu budou natáčet novou sérii

Do Chebu se sjedou filmaři. Vybrali si Chebský hrad, kde budou od 14. do 18. září natáčet část historické minisérie Anežka. Pro návštěvníky bude v této době památka uzavřena. Zajímavé lokace štaufské...

Na Zličíně vznikne P+R parkoviště pro 600 aut, současné plochy jsou plné už ráno

Na Zličíně vznikne místo nové stanice metra B a dvou parkovacích domů pouze pětipatrová budova s P+R parkovištěm pro šest stovek aut. Tendr na jeho výstavbu za stovky milionů v pondělí schválili...

Stůl na střeše auta, židle na stromě. Výrostci přestavěli nábytek u Thermalu

Židle na stromě a na orientační tabuli, stůl na střeše auta. Tak dopadlo zařízení předzahrádky restaurace u hotelu Thermal v Karlových Varech po nočním nájezdu čtveřice alkoholem posilněných...

4. září 2025  12:24

Porcelánce Thun 1794 se nebývale daří, prosadila se i na výstavě Expo

Na vlně oživení poptávky po spotřebním zboží se veze i novorolská porcelánka Thun 1794. Od začátku letošního roku jedou na plno její provozy v Nové Roli i Lesově. O 49 milionů korun tak stouply...

4. září 2025  10:44

Inspirováno Ukrajinou. Hasiči v Karlovarském kraji vybudují centra odolnosti

Živelné pohromy, jako jsou povodně nebo vichřice, i dlouhodobé výpadky proudu představují pro obyvatele i obce v postižených oblastech obrovský problém. Hasiči v Karlovarském kraji proto plánují...

4. září 2025  9:45

Na opravu Chebského mostu si Vary vezmou půlmiliardový úvěr. Opozice je znepokojena

Karlovy Vary si vezmou komerční půlmiliardový úvěr od Národní rozvojové banky na předfinancování oprav Chebského mostu. Úvěr na jednu z nejdůležitějších staveb ve městě za poslední roky schválilo...

3. září 2025  11:19

Mezi Klínovcem a Neklidem vede cesta, ne sjezdovka, uznal soud a snížil pokuty

Krajský soud v Plzni změnil rozsudek karlovarského okresního soudu a uznal, že stavba Lesů Jáchymov mezi areály Klínovec a Neklid je lesní cestou, a ne sjezdovkou. Výrazně proto snížil pokuty, které...

2. září 2025  18:20

Bývalá železniční trať mezi Loktem a Horním Slavkovem už patří cyklistům

Více než osm kilometrů měří nová cyklotrasa spojující města Loket a Horní Slavkov. Vyrostla na roky neprovozované železniční trati. Cestu se štěrkovým povrchem pro cyklisty i pěší dnes otevřela...

2. září 2025  15:23

Lidová hudba z celého světa. Karlovarský folklorní festival slaví třicátiny

Karlovarský folklorní festival, který se bude konat od středy do neděle, slaví 30 let existence. Opět zaplní lázeňské město lidovou hudbou a tancem. Letošního ročníku se zúčastní 17 souborů, z toho...

2. září 2025  12:30

V Chebu se má příští rok otevřít zubní klinika, o dalších kraj jedná

Nedostatek zubařů v Karlovarském kraji mají pomoci řešit zubní kliniky. První se otevře v chebské nemocnici už v prvním čtvrtletí příštího roku. V pavilonu C, kde dříve bývala porodnice, buduje...

2. září 2025  8:53

Na Zličíně vznikne P+R parkoviště pro 600 aut, současné plochy jsou plné už ráno

Na Zličíně vznikne místo nové stanice metra B a dvou parkovacích domů pouze pětipatrová budova s P+R parkovištěm pro šest stovek aut. Tendr na jeho výstavbu za stovky milionů v pondělí schválili...

1. září 2025  17:25

Josef März končí na postu primáře chirurgie karlovarské nemocnice

Dlouholetý primář chirurgického oddělení Karlovarské krajské nemocnice a její někdejší ředitel končí na postu primáře. Vedení nemocnice o tom informovalo na sociálních sítích. Novým primářem se od...

1. září 2025

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Ujíždějící motorkář boural na výjezdu z kruháče, po svých daleko neutekl

S lehkými zraněními skončil v nemocnici dvaačtyřicetiletý motorkář, který se v Mariánských Lázních pokoušel ujet policejní hlídce. Při výjezdu z kruhové křižovatky nezvládl řízení a havaroval, jeho...

1. září 2025  11:28

Dvě eura za den vězení. Odškodnění pro „kopečkáře“ je směšně nízké, míní advokát

Více než pětatřicet let po sametové revoluci se Český stát stále po všech stránkách nevypořádal s oběťmi železné opony. Lidé, kteří byli za totality při cestě přes hranice zadrženi a bez soudu...

1. září 2025  9:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.