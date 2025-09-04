Stůl na střeše auta, židle na stromě. Výrostci přestavěli nábytek u Thermalu

Jak dokazuje fotodokumentace městské policie z minulého víkendu, čtveřice byla velmi kreativní.
Stůl mladí pánové a jedna slečna odložili na střechu zaparkovaného auta, židle rozvěsili po stromech i informačních tabulích a lavičku „jen“ postavili na sezení poněkud nevhodným způsobem.
|
Šoféra prozradily plechovky piva. Řidičák nemám už roky, říkal pak strážníkům
K jejich smůle se noční reorganizace mobiliáře neobešla bez svědků. „Ti celý incident nahlásili na operační středisko městské policie,“ uvedla mluvčí karlovarských strážníků Nikola Záhorová.
Vypátrat povedenou partičku nebylo díky popisu svědků pro operátora kamerového systému složité. „Čtveřici záhy zastavila hlídka na nábřeží Osvobození,“ potvrdila Záhorová.
Poté, co je strážníci legitimovali, u všech provedli orientační dechovou zkoušku. „Chlapci věku 16, 17 a 18 let nadýchali od 0,67 do 0,96 promile alkoholu, patnáctiletá dívka měla test negativní,“ řekla k výsledkům testů mluvčí strážníků.
Kvůli podezření z přečinu poškozování cizí věci si případ převzala státní policie. „Případem se zabývají policisté z obvodního oddělení Karlovy Vary – město. Věc je v současné době ve fázi prověřování,“ okomentoval policejní mluvčí Jan Bílek.