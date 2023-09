Obyvatelé měst mají opět šanci ovlivnit, co čeho budou radnice investovat

Lidé v Chebu totiž budou vybírat z již připravených projektů. O nové podobě participativního rozpočtu budou chebští zastupitelé rozhodovat v září. Až dosud s návrhy přicházeli obyvatelé a následně se o projektech, které se ukázaly jako životaschopné, hlasovalo. Nyní to bude jinak.

„Bude to rovněž participativní rozpočet, ale bude probíhat trochu jinou formou, než na jakou byli lidé zvyklí. Nazvali jsme jej Projekty pro město,“ uvedla mluvčí chebské radnice Simona Liptáková. Podle ní chyběl v dosavadních Mega nápadech celkový pohled a kompletní suma, ke které se odbory města musely po konci hlasování propočítat.

„Občas se stalo, že se původně předpokládaná cílová částka musela navyšovat. Tomu bychom chtěli předejít. V rámci nových Projektů pro město by už jednotlivé akce měly být ze strany města připraveny a lidé rozhodnou, který projekt dostane šanci,“ vysvětlila Liptáková.

Město nabídne projekty a lidé vyberou

Uvedla, že během tří ročníků Mega nápadů se v Chebu podařilo v hlasování prosadit pětatřicet projektů, které mají za cíl město zkrášlit nebo zde vylepšit podmínky k životu. Do konce roku by měly být všechny hotové, v současnosti zbývá dokončit čtyři. Jsou to nápady z předchozích let, pro letošní rok město přijímání projektů pozastavilo.

„Důvodem bylo, že jednotlivé realizace se nahrnuly do jednoho období a práce na projektech participativního rozpočtu hodně zatěžovala úředníky. A nárazově i rozpočet. Tak jsme pro příští rok přistoupili k jinému, možná přechodnému řešení,“ uvedl starosta Jan Vrba. Vysvětlil, že město má v databázi připravené projekty, které by mohly veřejnost zajímat.

„Dosud to bylo tak, že lidé vybrali nějaké projekty a my jsme pak s hrůzou zjistili, že dotáhnout je do konce bude mnohem dražší než jsme předpokládali, nebo že to je administrativně velmi náročné. Takže to chceme dělat obráceně. Zjistit, které věci je možné udělat, za jakých podmínek, a pak bychom lidem řekli vyberte, co se vám líbí,“ uvedl starosta.

„Navíc jsme navýšili částku z pěti na šest milionů korun,“ řekl starosta a vyzval obyvatele města, aby dál přicházeli s nápady. „Je to sice jiný způsob práce s tímto druhem rozpočtu, ale stále je to participace lidí na tom, jak udělat město hezčí,“ řekl Vrba. Zastupitelé vše budou schvalovat v září. Předpokládáme, že nový participativní rozpočet spustíme od nového roku,“ dodal starosta Vrba.

Chodov i Karlovy Vary nic nemění

V Chodově radnice zapojí do participativního rozpočtu obyvatele města v nezměněné podobě. „Aktuálně běží hlasování o navržených projektech pro příští rok, uvedl starosta Patrik Pizinger. Zapojení obyvatel do rozhodování o investicích se podle něj osvědčilo.

„Ukázalo se, že se realizované projekty ve městě osvědčily. Za jeden z nejlepších nápadů považuji pumptrack pro koloběžky. Ten je doslova v obležení,“ pochvaloval si starosta. Mezi další úspěšné projekty podle něj patří veřejné griloviště, megahoupačka nad městem či květinové záhony na sídlišti v Husově ulici.

Čtvrti sobě. Pod tímto názvem znají participativní rozpočet od loňského roku v Karlových Varech. Radnice s projektem počítá i v příštím roce. „Z loňska nám zbyly ještě nějaké projekty, které doděláme, a čekáme na další,“ konstatoval náměstek primátorky Tomáš Trtek. Každá z 15 čtvrtí má šanci získat na vlastní projekty přibližně 350 tisíc korun.

„Doposud se nejvíce návrhů týkalo dovybavení dětských hřišť. Nyní bychom ale byli rádi, kdyby se navrhovatelé soustředili na veřejný prostor. Na úpravu škaredých zákoutí města, abychom ho kultivovali pro každodenní život,“ doplnil náměstek Trtek.