Mega nápadů se v Chebu sešel rekordní počet, návrhy teď čeká posouzení

Ten už třetí rok funguje pod názvem Mega nápady. Zájem je rekordní. Do 20. února, kdy možnost podat nápad na vylepšení města oficiálně skončila, lidé zaslali radnici devětatřicet návrhů.

„To je nejvíc za dobu fungování participativního rozpočtu. Loni jsme evidovali čtyřiadvacet projektů, předloni šestatřicet,“ uvedla mluvčí města Simona Liptáková.

Upřesnila, že v současné době úředníci zjišťují, zda je možné projekty uskutečnit. V případě nejasností pak oslovují autory s prosbou o doplnění či dopracování tak, aby bylo možné projekt zařadit do hlasování.

„Návrhy postupně vkládáme na web, aby se s nimi mohla veřejnost seznámit a k jednotlivým myšlenkám se vyjádřit,“ řekla Simona Liptáková s tím, že město na letošní rok vyčlenilo pro Mega nápady částku pět milionů korun.

Do 20. dubna projdou projekty schvalovacím procesem. V jeho rámci musí úředníci posoudit, zda je možné nápad uskutečnit. Prověřují například to, zda se nejedná o stavbu na cizím pozemku nebo zda se projekt vejde do finančního limitu, který je milion korun na jeden návrh.

Ve dnech 4. až 15. května se bude hlasovat. Projekty, které získají nejvíc kladných hlasů, se po schválení radou města dočkají do konce příštího roku realizace.

V loňském ročníku se do hlasování zapojilo více než šestnáct stovek lidí, což bylo o přibližně tři stovky více než při premiérovém hlasování v roce 2020.

Díky Mega nápadům v Chebu vznikla například kuličková dráha, hřiště pro Zlatou louku, piano pro všechny, stezka pro bosé nohy nebo park pro psy.