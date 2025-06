Veřejnou zakázku firma vypsala minulý týden. „Chceme jít cestou Design & Build, což je metoda, v případě které nese zhotovitel stavby plnou odpovědnost jak za zpracování projektové dokumentace, tak i za vlastní realizaci, a to včetně termínu a kvality provedení,“ uvedl Jiří Štěrba, který vede tým strategie a dotací Sokolovské uhelné a SUAS GROUP.

Předpokládá se, že do konce roku by firma uzavřela smlouvu se zhotovitelem, stavba stezky a zázemí by pak pravděpodobně začala do konce ledna 2026.

Podle údajů ministerstva pro místní rozvoj by celková cena projektu měla být přes 650 milionů korun, přičemž 85 procent uznatelných nákladů by měla činit dotace z programu Spravedlivá transformace.

„Je to pro nás pozitivní signál v nelehké době, kdy na jedné straně pokračuje řízený útlum těžby, ale na straně druhé pokračujeme v přípravě nových projektů, které úzce souvisejí nejen s transformací skupiny, ale také celého regionu,“ vysvětlil Štěrba.

Cílem projektu Udržitelná revitalizace a resocializace lokality Medard je zajištění bezpečného zpřístupnění břehů jezera Medard a jeho širšího okolí.

„Tato fáze bude formovat budoucí podobu rozvoje celé lokality. Kromě stezky vzniknou pro návštěvníky po trase tematické zastávky, záchytná parkoviště od Habartova a Svatavy, ale také infocentrum se sociálním zařízením,“ nastínil plány Mirek Cink, ředitel pro strategii a rozvoj.

Projekt potrvá zhruba 1,5 roku, naváže na něj další rozvoj zaměřený na volnočasové aktivity i rezidenční development. Jezero Medard je největším rekultivačním jezerem v ČR, které vzniklo zatopením zbytkové jámy hnědouhelných lomů Medard a Libík.

Jeho rozloha dosahuje bezmála 500 hektarů, což jsou téměř dvě Máchova jezera na jedné ploše. Objem vody je více než dvakrát větší, než má přehrada Jesenice u Chebu.

Akumulace vody ve zbytkové jámě lomu byla zahájena ve druhém pololetí 2008 samovolným napouštěním podzemní a srážkovou vodou. Řízené napouštění z Ohře začalo v roce 2010 jen v zimním období kvůli vhodnější kvalitě vody.

V listopadu 2015 před dosažením hladiny 394 metrů nad mořem odstartovalo konečné nepřetržité napouštění až do úplného naplnění jezera na kótu 400 metrů nad mořem. V březnu 2017 napouštění skončilo.

Před 15 lety, když začalo napouštění jezera z Ohře, byly plány a možnosti uhelné společnosti optimistické. První odhady počítaly se zaplněním jezera do tří let. Nedostatek vody a její nízká kvalita v Ohři ale naplnění jezera posunuly. Plány na využití okolí jezera změnily i ekonomické tlaky na odchod od uhelných zdrojů a hlavně růst cen emisních povolenek.

S útlumem těžby se firma více snaží získat na spolufinancování přeměny a využití krajiny v místech bývalých dolů prostředky z externích zdrojů, aktuálně zejména z evropského dotačního programu Spravedlivá transformace, který pomáhá Moravskoslezskému, Ústeckému a Karlovarskému kraji.