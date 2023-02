Školky rozšíří výuku do zahrad, děti si vyzkoušejí pěstování zeleniny

„Venkovní prostor by měl být takovou rozšířenou třídou, kde by se děti předškolního věku mohly seznámit jak s rostlinami, tak s estetikou zahrad a také by se měl do zahrady rozšířit prostor pro hraní,“ uvedl chebský místostarosta Michal Pospíšil.

Podle jeho slov dojde k výsadbě okrasných i ovocných stromů, měly by zde vzniknout vyvýšené záhony s bylinkami či zeleninou. „Nejde o žádné pěstitelství, ale děti by měly vidět, jak ta rostlina žije od výsadby až po sběr plodů. Na Divadelním náměstí vznikne i květnatá louka a malý amfiteátr s pódiem. Před sluncem a povětrnostními vlivy jej ochrání plachta. Myslím, že to bude zajímavé místo, kde by se mohly odehrávat drobné programy pro děti nebo vystoupení nacvičená samotnými dětmi,“ předestřel Pospíšil. Změnami projde i zahrada školky v Bezručově ulici.

Úpravy zahrad přijdou na milion korun

„Ta bývala hodně zarostlá, zeleň se v minulosti silně probrala, ale zjistilo se, že se na zahradě narušilo klima. Proto se tam nyní dosadí další stromy, aby se to klima obnovilo, aby tu bylo možné najít stín a zároveň aby byl zachovaný takový ten intimní ráz toho prostoru,“ vysvětlil místostarosta.

Na vybudování edukačních zahrad získalo město evropskou dotaci z Operačního programu životního prostředí. Úpravy přijdou zhruba na milion korun, přičemž náklady ve výši přibližně 700 tisíc korun budou pokryty z dotace.

„Už před několika lety začalo město upravovat zahrady mateřských škol. Nyní je třeba dokončit ty, které na rekonstrukci čekají. Sáhli jsme po těch, které byly projekčně nejlépe připraveny. Práce bychom chtěli začít co nejdříve,“ dodal Pospíšil.