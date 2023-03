V opravené školce zahřejí děti tepelná čerpadla a energii vyrobí slunce

Rekonstrukce mateřské školy v Neumannově ulici spěje do finále. Jde o kompletní opravu stávající budovy s důrazem na využití nejmodernějších poznatků a vymožeností techniky. V praxi to bude vypadat tak, že děti zahřejí tepelná čerpadla, energii vyrobí slunce a zahradu zalije dešťovka. Z provizoria v ašském gymnáziu se bude školka stěhovat do opraveného objektu v březnu.