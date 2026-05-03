Výstavba cyklostezky do Sklářů bude náročná, musí dávat pozor na stromy

Jitka Dolanská
  8:07
Mariánské Lázně už mají vysoutěženého dodavatele na výstavbu smíšené cyklostezky do místní části Skláře a pustí se do její realizace. Trasa povede vedle silnice druhé třídy směrem na Chodovou Planou. Chodci a cyklisté tak už nebudou muset na úzké komunikaci kličkovat mezi auty.
ilustrační snímek | foto: Valentýna Bílá, MF DNES

„Cena smíšené stezky je přibližně dvaadvacet milionů korun. Práce budou trvat přibližně šest měsíců, takže hotovo by mělo být ještě letos,“ řekl mariánskolázeňský starosta Martin Hurajčík. Cesta do Sklářů, Chotěnova a Vysoké Pece, kde žije několik stovek obyvatel, tak bude bezpečnější.

Stavba však bude složitá kvůli aleji stromů, potíže představuje i bahnité podloží. V projektu je proto přesně popsaný postup, jak vyřešit ochranu vzrostlých lip, které rostou u silnice na Skláře.

Ruční výkopy i bažina. Nová cyklostezka na Mariánskolázeňsku bude výzva

„Bude nutné pracovat tak, aby nedošlo k poškození kořenového systému stromů. To znamená, že výkopové práce v blízkosti listnáčů se budou muset dělat ručně. Stezka nepovede v těsné blízkosti stromů a také se v tomto úseku bude pokládat nižší konstrukční vrstva cyklostezky, aby se kvůli kořenům nemuselo tolik do hloubky,“ popsal starosta.

Další problémový úsek bude přímo u Sklářů, kde stezka dlouhá přibližně půldruhého kilometru musí překonat část bažinatého pozemku.

Výhledově je v plánu prodloužení smíšené cyklostezky až na hranici kraje a následně do Chodové Plané. Jak dodal starosta Hurajčík, kvůli poloze města na periferii Karlovarského kraje je při plánování této trasy nutná koordinace se sousedním Plzeňským krajem a s městy a obcemi v okolí.

