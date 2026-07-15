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Neřízený vagon ohrozil hlavní trať. Inspekce odhalila, proč se sám rozjel

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  12:29

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Uvolněný vagon ujel 12 kilometrů, zastavit se jej podařilo v Plané u Mariánských Lázní. Po nárazu do odstavené soupravy se odrazil 17 metrů zpět. | foto: Drážní inspekce

Mylně se loni v říjnu domníval posunovač ve stanici Mariánské Lázně, že k dočasnému zajištění jednoho nákladního vagonu stačí vypustit vzduch z brzdového potrubí, protože se k němu za pár minut vrátí. Jenže se přepočítal, jak zjistili specialisté z drážní inspekce. Kvůli netěsnosti v potrubí se vagon po chvíli odbrzdil a nekontrolovaně se vydal na cestu z Mariánských Lázní na Plzeň.

Vagon se rozjel po hlavní jednokolejné trati, po které několikrát denně jezdí i Pendolino.

Při přiblížení asi na deset metrů zpozoroval, že se odstavené drážní vozidlo samovolně rozjíždí. Snažil se ho zastavit, ale nepodařilo se mu to.

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