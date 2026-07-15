Vagon se rozjel po hlavní jednokolejné trati, po které několikrát denně jezdí i Pendolino.
Při přiblížení asi na deset metrů zpozoroval, že se odstavené drážní vozidlo samovolně rozjíždí. Snažil se ho zastavit, ale nepodařilo se mu to.
Vagon se rozjel po hlavní jednokolejné trati, po které několikrát denně jezdí i Pendolino.
Při přiblížení asi na deset metrů zpozoroval, že se odstavené drážní vozidlo samovolně rozjíždí. Snažil se ho zastavit, ale nepodařilo se mu to.
Rok co rok je dějištěm karlovarského filmového festivalu. Za dveřmi hotelových pokojů se ale odehrává i jiný příběh. Thermal postupně obnovuje svá patra i pokoje, a hledá rovnováhu mezi odkazem...
Juliette Binocheová, Dustin Hoffman, Nastassja Kinski, Magda Vášáryová, Jiří Macháček ani Harvey Keitel nebo Jitka Čvančarová, jedinečnou superstar 60. ročníku MFF Karlovy Vary je pro milovníka aut...
Stavbu dálnice D6 mezi Žalmanovem a Knínicemi na Karlovarsku komplikují problémy s podložím při budování mostů a mostních estakád. Podle ředitele Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radka Mátla se...
Karlovarský okresní soud podmíněně propustil z vězení třiapadesátiletého řidiče popelářského vozu, který si odpykával roční trest za znásilňování mladšího závozníka přímo v autě. Soud přihlédl k jeho...
Stačí zvednout oči od červeného koberce a podívat se kolem sebe. Thermal ukrývá řadu původních detailů, které běžný návštěvník snadno přehlédne. Při rekonstrukci se proto neobnovují jen pokoje, ale i...
Sedm českých hasičských jednotek a dvě z německého Selbu likvidovalo požár haly v Aši na Chebsku. Podle zjištění iDNES.cz plameny poničily především střechu objektu firmy na zpracování kovů...
Mylně se loni v říjnu domníval posunovač ve stanici Mariánské Lázně, že k dočasnému zajištění jednoho nákladního vagonu stačí vypustit vzduch z brzdového potrubí, protože se k němu za pár minut...
Stačí zvednout oči od červeného koberce a podívat se kolem sebe. Thermal ukrývá řadu původních detailů, které běžný návštěvník snadno přehlédne. Při rekonstrukci se proto neobnovují jen pokoje, ale i...
Do půl roku chtějí mít Karlovy Vary v ruce projektovou dokumentaci pro stavební povolení na rekonstrukci výletní restaurace Jelení skok. Jednou z podmínek je, aby bylo, na rozdíl od současného stavu,...
Pro osmapadesátiletého Andreje P. musely být poslední okamžiky jeho života šílené. Když v říjnu 2023 pohltily plameny obytný dům nedaleko nádraží v Mariánských Lázních, jen těžce pohyblivý muž zůstal...
Rok co rok je dějištěm karlovarského filmového festivalu. Za dveřmi hotelových pokojů se ale odehrává i jiný příběh. Thermal postupně obnovuje svá patra i pokoje, a hledá rovnováhu mezi odkazem...
Karlovarský okresní soud podmíněně propustil z vězení třiapadesátiletého řidiče popelářského vozu, který si odpykával roční trest za znásilňování mladšího závozníka přímo v autě. Soud přihlédl k jeho...
Výrazné navýšení počtu výjezdů zaznamenali po dobu konání mezinárodního filmového festivalu záchranáři Zdravotnické záchranné služby (ZZS) Karlovarského kraje. Podle mluvčí Simony Kratochvílové byly...
Smírčí kříže, křížové kameny, boží muka, památníky a další kamenné památky se v krajině objevují odpradávna. Tiše vyprávějí příběhy dávných, leckdy tragických událostí. Některé v minulosti...
Pět lidí se zranilo při dopravní nehodě dvou osobních aut, která se stala v sobotu ráno u Mírové na Karlovarsku. Hasiči museli jednu osobu z havarovaného auta vyprostit. Na místo byla povolána i...
Chystáte se v příštích týdnech či měsících rodit, nebo už máte zkušenost z posledních let? Zapojte se do dalšího ročníku oblíbené Porodnice roku a...
Několik unikátů přinesli lidé v Plzeňském kraji policistům při půlroční zbraňové amnestii, která skončila 30. června. Celkem policisté zkoumají 417 zbraní, několik výjezdů měli i pyrotechnici kvůli...
Juliette Binocheová, Dustin Hoffman, Nastassja Kinski, Magda Vášáryová, Jiří Macháček ani Harvey Keitel nebo Jitka Čvančarová, jedinečnou superstar 60. ročníku MFF Karlovy Vary je pro milovníka aut...