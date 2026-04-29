Mariánské Lázně chystají bohatší sezonu než loni, zazáří i opravená fontána

Jitka Dolanská
  12:34
Mariánské Lázně se chystají na hlavní lázeňskou sezonu. Ta začne tradičně o druhém květnovém víkendu a oslavy letos mají být bohatší než vloni. Ozdobí je i nově opravená Zpívající fontána, která si letos připomíná 40 let existence. Do 8. května město plánuje také dokončit rekonstrukci Hlavní ulice.
Mariánské Lázně – Zpívající fontána

„Hlavní ulice byla v téměř havarijním stavu. Pod povrchem obrovské kaverny, které hrozily propadem, infrastruktura stará několik desetiletí. Hlavní řady sítí jsou teď kompletně opravené, nové jsou i všechny podkladové vrstvy komunikace,“ uvedl starosta Martin Hurajčík s tím, že úpravy se dotkly i chodníku na jedné straně ulice.

„Tady bylo nutné rozebrat zámkovou dlažbu, která tam byla položená bez podkladu, a udělat kompletně nový žulový chodník i s podkladovými vrstvami. Prostě tak, jak to má být,“ popsal Hurajčík.

V průběhu oprav dělníci narazili i na historické artefakty. Po odkrytí povrchu narazili na zbytky původního povrchu ulice i s částmi kolejnic, po kterých v Mariánských Lázních až do roku 1952 jezdily tramvaje.

Úpravy jsou nejvíce vidět v části od knihovny k poště. Tady vyrostly nové zálivy pro parkování a je tu i víc zeleně. Místa pro zastávky trolejbusů jsou nově vyztužena a zpevněna, aby se tato část komunikace pod stojícími vozy nepropadala. Rekonstrukce hlavní dopravní tepny v lázeňské části města stála přibližně 80 milionů korun a v nejbližších dnech by mělo dojít k předání stavby a obnovení plného provozu bez omezení.

Město také chystá zprovoznění nového parkovacího systému. V lokalitách placeného stání by měla být v nejbližších dnech dokončena instalace a programování parkovacích automatů. „Někde dojde ke změnám parkovného, nově bude možné platit v hotovosti, ale i kartou nebo aplikací,“ řekl starosta. Novinkou bude naváděcí systém s interaktivním zařízením, který bude při vjezdu do města řidiče informovat o počtu volných míst na parkovištích.

Lázeňská sezona začne v Mariánských lázních v pátek 8. května a potrvá celý víkend. Zahajovací program se uskuteční v centru města u kolonády a v prostoru Arniky. Horní část Hlavní ulice bude na dva dny pro dopravu uzavřena.

Novinkou bude MINT market, prodejní festival, který nabídne autorskou módu, šperky, kosmetiku a design od českých i slovenských tvůrců. Vystoupí Západočeský symfonický orchestr Mariánské Lázně, sbor písní a tanců Marjánek, operní pěvec Adam Plachetka a zazní produkce projektu Tros Discotequos, což je improvizační hudební formace, odnož kapely Nightwork, ve složení Vojtěch Dyk, Jakub Prachař a Jan Maxián.

Přichystané je i show Leoše Mareše a druhý ročník Youngies Party, který probudí k životu amfiteátr u Lesního pramene a slibuje velká jména. Se zábavným programem pro děti přijede mim Michal Nesvadba. Samozřejmostí bude tradiční žehnání pramenům.

Ve městě se zároveň budou konat oslavy osvobození, a to 8. května ve Skalníkových sadech.

Zahájení sezony obohatí hudební produkce Zpívající fontány. Ta začne letos svou 40. sezonu už 30. dubna ve 21 hodin. V tento den si s unikátní památkou a dominantou města, která se před loňskou sezonou dočkala generální opravy, zazpívá operní pěvec Štefan Margita za doprovodu violoncelistky Iris Moris.

