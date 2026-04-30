Mladík nožem ohrožoval seniora, po výslechu na policii přepadl benzinku

Autor:
  10:30
Soud poslal do vazby čtyřiadvacetiletého muže, který v úterý přepadl čerpací stanici v Mariánských Lázních. Pracovnice se ho ale nebála a peníze mu nevydala. Muž se vydal na benzinku jen pár minut poté, co ho policisté vyslýchali ve spojitosti s útokem na staršího muže před Lidlem. Po seniorovi chtěl, aby mu dal klíče od auta. Když to odmítl, vyhrožoval mu nožem v ruce.
ilustrační snímek | foto: Marie Stránská, MAFRA

„Chebští kriminalisté zahájili trestní stíhání čtyřiadvacetiletého muže z Chebska, kterého obvinili ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupeže a z přečinů krádeže, výtržnictví a vydírání,“ informoval ve čtvrtek policejní mluvčí Jan Bílek.

Mladík si na hlavní líčení u soudu počká ve vazbě. Ohrožen je až desetiletým vězením.

Muž řádil v Mariánských Lázních v úterý. Nejprve kolem půl jedné odpoledne zaútočil před prodejnou Lidl na třiasedmdesátiletého seniora. „Vyhrožoval mu fyzickým napadením v případě, že mu nevydá klíče od svého vozidla. Výhrůžky neustále opakoval, přičemž v ruce držel nůž,“ popsal Bílek.

Senior se před útočníkem bránil nákupním vozíkem, se kterým nakonec vjel do prodejny. I tam ho agresor pronásledoval a pořád po něm chtěl klíče od auta.

„V jedné ruce přitom držel reproduktor, který po seniorovi hodil. Tím seniorovi způsobil zranění v oblasti hlavy,“ upozornil policejní mluvčí.



Po chvíli rozzuřený mladík z prodejny odešel a seniorovo vozidlo poškodil. Až poté zmizel. Zraněného seniora na místě ošetřovali přivolaní záchranáři a policisté začali po útočníkovi okamžitě pátrat.

O pomoc s pátráním se obrátili i na veřejnost a zveřejnili snímky mladého muže. A byli úspěšní. Útočníka se jim podařilo druhý den vypátrat a převezli ho na služebnu. Tam po provedených úkonech ho propustili s tím, že nebyly shledány důvody pro vazbu.

To ale mladíka neodradilo a řádil dál. Jen pár minut po propuštění navštívil čerpací stanici ve městě, kde řekl čerpadlářce, že se jedná o přepadení a chce po ní peníze.

„To ale zaměstnankyně odmítla. Na to muž zareagoval tak, že obešel prodejní pult a začal v prostoru pro zaměstnance vyhrožovat fyzickým napadením v případě, že mu nebude finanční hotovost vydána. Ani toho se žena nezalekla a zmáčkla nouzové tlačítko,“ pokračuje Bílek.

Čerpadlářka nakonec muže vytlačila před čerpací stanici, kde ho zadržela policejní hlídka, která na místo přijela.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.