Opilá žena bez řidičáku nabourala čtyři auta a poškodila hotelové schodiště

Incident se odehrál krátce po půlnoci v Ruské ulici u hotelu Continental. Žena zřejmě po projetí zatáčky nezvládla řízení a vyjela ze silnice.

Postupně nabourala do zaparkovaného osobního automobilu hyundai, okrasného stromu a nakonec narazila do hotelového schodiště. Od toho se vozidlo odrazilo a narazilo do několika automobilů.

„Celkem řidička poškodila čtyři zaparkovaná vozidla,“ upřesnil policejní mluvčí Jakub Kopřiva.

Při nehodě se lehce zranil čtyřiatřicetiletý spolujezdec, kterého na místě ošetřili přivolaní zdravotníci. „Po příjezdu policejní hlídky se jednatřicetiletá žena podrobila orientační dechové zkoušce na přítomnost alkoholu, která vyšla s pozitivním výsledkem 1,1 promile,“ uvedl Kopřiva.

Škoda na poničených vozidlech byla předběžně odhadnuta na částku přibližně 400 tisíc korun. Přesná příčina a okolnosti této dopravní nehody jsou předmětem dalšího šetření.