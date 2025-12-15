Zateplení budov a modernizace osvětlení. Mariánské Lázně chtějí ušetřit

Jitka Dolanská
  15:44
Významné snížení nákladů na energie by měl přinést rozsáhlý projekt energetických úspor, který aktuálně startuje v Mariánských Lázních. V první fázi se zaměří na veřejné osvětlení, zimní stadion a objekt bývalé radnice. Město díky zapojení do programu Nová ELENA od Národní rozvojové banky získá i odborné poradenství, přičemž uhradí pouze deset procent nákladů.

Mariánské Lázně chtějí ušetřit na energiích. Modernizací projde například veřejné osvětlení. Na snímku je zpívající fontána, která bývá ve večerních hodinách barevně nasvícená. Nyní má zimní přestávku. | foto: Václav Šlauf, MAFRA

„Půjde o metodu EPC, kdy financování i záruku úspor zajistí externí dodavatel. Princip je pro město velmi výhodný. Vybraná firma kompletně zajistí a zafinancuje veškerá úsporná opatření. Město následně investici splácí po dobu 10 až 12 let přímo z prokázaných úspor za energie. Dodavatel za dosažené úspory ručí,“ vysvětluje Jiří Černý, projektový manažer společnosti DEVELOP CENTRUM Mariánské Lázně, která projekt koordinuje.

Předpokládaná investice do energeticky úsporných opatření ve městě se odhaduje na více než 650 milionů korun.

Do první fáze projektu byly zařazeny tři klíčové městské objekty: obecní dům, což je objekt bývalé radnice, zimní stadion a kompletní veřejné osvětlení města. Tato trojice ročně spotřebuje energie za více než deset milionů korun.

Každý investovaný milion se městu vrátí

Navrhovaná opatření, mezi něž patří například zateplení opláštění budov nebo modernizace osvětlení, mají potenciál snížit potřebnou částku na polovinu.

„Program Nová ELENA nám dává možnost opřít se o špičkové odborníky a pustit se do modernizace našich budov i veřejného osvětlení s jistotou, že každý investovaný milion se městu vrátí. Metoda EPC je pro nás velkou výhodou – město nemusí nést zbytečné riziko a splácet budeme jen to, co skutečně ušetříme. Jde o jeden z nejdůležitějších projektů posledních let, který nám může v příštích letech ušetřit desítky milionů korun a zároveň snížit energetickou náročnost městského majetku až na polovinu,“ uvádí starosta města Martin Hurajčík.

„A navíc přinese lepší a příjemnější prostředí pro obyvatele. Je to rozumná a dlouhodobě udržitelná cesta, která má ekonomický i ekologický smysl a představuje skutečnou investici do budoucnosti,“ dodal Hurajčík.

Odborné poradenství pro město zajistí díky dotačnímu programu Vysoká škola báňská Technické univerzity Ostrava. Náklady jsou 3,9 milionu korun, 90 procent půjde z prostředků Evropské investiční banky prostřednictvím Národní rozvojové banky. Město tak za poradenství zaplatí jen necelých 392 tisíc korun.

Projekt je rozdělen do čtyř hlavních fází. První zahrnuje analýzu objektů, zda jsou vhodné pro metodu EPC, a návrh úsporných opatření. Následuje příprava podkladů pro žádost o dotační podporu, zpracování zadávací dokumentace pro výběr dodavatelské firmy a nakonec soutěž na dodavatele.

Desítky kilogramů orazítkovaných zásilek. Ježíškova pošta na Božím Daru jede naplno

Ježíškova vánoční pošta začala úřadovat na Božím Daru v místní Poště Partner....

Do 23. prosince mohou lidé získat tradiční vánoční razítko z Božího Daru. Vánoční nebo také Ježíškova pošta funguje na Božím Daru od roku 1994. Pracovnice místního infocentra, které slouží zároveň...

10. prosince 2025  15:13

Zemětřesný roj nabírá na síle. Země se na západě Čech třese stále častěji

Jakub Klicpera předvádí měřicí přístroj, který bude zaznamenávat seismickou...

Více než dvě desítky otřesů o síle přesahující magnitudo dva zaznamenali seismologové od listopad na západě Čech, hlavně pak na Chebsku. Region je proto doslova prošpikovaný seismografy, nad kterými...

10. prosince 2025  12:06

