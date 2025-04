Slavná mariánskolázeňská fontána po náročné rekonstrukci znovu zazpívá

Slávistky zdolaly Kynžvart až na sedmičky. Do finále interligy má blíž i Most

Házenkářky Slavie a Mostu vstoupily vítězně do semifinále českého play off interligy. Obhájce titulu Most doma porazil Písek 41:36, slávistky uspěly proti Kynžvartu až po sedmimetrových hodech.