Kontroverze kolem autorství loga vyřešena, Mariánské Lázně zavádějí nový vizuál

Autor: ,
  13:58
Mariánské Lázně na Chebsku začnou používat novou vizuální identitu. Město ji představilo v prosinci, ale autor loga čelil nařčení z plagiátorství. Nyní mají Mariánské Lázně všechna potřebná autorská práva k dispozici a během dvou let identitu zavedou město i jeho organizace.
Logo pramene s úsměvem navrhl pro Mariánské Lázně Martin Utíkal. Obdobný vizuál...

Logo pramene s úsměvem navrhl pro Mariánské Lázně Martin Utíkal. Obdobný vizuál je ovšem evidovaný Úřadem průmyslového vlastnictví až do roku 2027. | foto: Martin Utíkal

Podobné logo, jaké navrhl grafický designér a autor nové identity Martin Utíkal...
Původní logo zájmového sdružení Medispa.
Logo pramene s úsměvem navrhl pro Mariánské Lázně Martin Utíkal. Obdobný vizuál...
Logo pramene s úsměvem navrhl pro Mariánské Lázně Martin Utíkal. Obdobný vizuál...
11 fotografií

„Jsou to dva měsíce zpoždění, není to nic závažného a město to nestálo ani korunu navíc,“ uvedl ve čtvrtek ke zdržení starosta Mariánských Lázní Martin Hurajčík z ANO.

Na jednotném vizuálu začalo město pracovat loni na jaře, intenzivněji se přípravám věnovalo od června. Podle Hurajčíka do identity zatím investovalo zhruba milion korun.

Mariánské Lázně představily vizuální identitu města i jeho institucí loni v polovině prosince. Logo, které využívá symbol výtrysku pramene a pod ním je úsměv, mělo i zájmové sdružení právnických osob Medispa. To propagovalo také některá lázeňská zařízení v Mariánských Lázních.

Nové logo Mariánských Lázní vypadá jako jiný symbol, autor plagiátorství odmítá

Na podobnost obou log upozornila veřejnost okamžitě po představení vizuální identity. Podle prosincového vyjádření radnice i autora vizuálu Martina Utíkala nešlo o záměr, o podobnosti obou log nevěděl.

Sdružení Medispa v závěru minulého roku zaniklo. „Autorská práva jsou nyní plně na straně města. Společnost, jejíž logo bylo podobné tomu novému, byla ke konci roku zlikvidována. Autorská práva k němu přešla na Ensanu - společnost Léčebné lázně Mariánské Lázně a ta je bezúplatně převedla na město,“ uvedl starosta. Dodal, že autor vítězného návrhu Martin Utíkal zajistil také autorská práva k samotnému logu. I ta jsou plně v užívání města.

Logo pramene s úsměvem navrhl pro Mariánské Lázně Martin Utíkal. Obdobný vizuál je ovšem evidovaný Úřadem průmyslového vlastnictví až do roku 2027.
Podobné logo, jaké navrhl grafický designér a autor nové identity Martin Utíkal (vlevo), se už ve veřejném prostoru objevilo. Užívá jej zájmové sdružení Medispa.
Původní logo zájmového sdružení Medispa.
Logo pramene s úsměvem navrhl pro Mariánské Lázně Martin Utíkal. Obdobný vizuál je ovšem evidovaný Úřadem průmyslového vlastnictví až do roku 2027.
11 fotografií

Identita by měla přinést moderní výtvarný jazyk, který odráží charakter lázeňského města a především emoci, pocit klidu a radosti, uvedl tehdy autor. Postupně by se měla rozšířit nejen na městské instituce, ale radnice ji nabídne i soukromým subjektům. Od jara by měl být v jednotném designu také městský zpravodaj.

Identitu město vybralo v soutěži, organizované agenturou Czechdesign. Do otevřené výzvy se přihlásilo přibližně 50 grafických studií a designérů. Do uzavřené dvoukolové soutěže postoupilo pět účastníků. Vítěze Utíkala jednohlasně zvolili jak zástupci města, tak odborná porota. Pracuje s jednoduchými geometrickými tvary, oválem a půlkruhem. V symbolu lze číst úsměv, pramen i fontánu.

Kompletní manuál, jak s identitou pracovat, vyšel na půl milionu korun. Město by ho mělo dostat v červenci. Soutěž stála 301 500 korun a každý z účastníků obdržel 150 000 korun.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Tady byste jíst nechtěli. Potravinářské inspektory překvapila špína i živý hmyz

Restaurace v Mariánských je kvůli špíně a hmyzu uzavřená na neurčito.

Hmyz, plíseň, špína, zrezlé regály či nevhodně uskladněné potraviny. Pohled, při kterém se citlivějším povahám obrací žaludek, se naskytl inspektorům Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI)...

Vrah babičky u soudu jako oběť. Spoluvězni mě bili a nutili k sexu, tvrdí

Na lavici obžalovaných usedli dva vězni, Mário S. a Václav N. (zleva). Státní...

Bití, oholení hlavy včetně obočí a přinucení k homosexuálním praktikám od spoluvězňů. Takovým přivítáním prošel v září 2022 v káznici ve Vykmanově na Karlovarsku vrah babičky, když ho tam přivezla...

Jsi alkoholik, brečeli rodiče. Mistr světa Grof zkrotil démony a dnes vinaří

Povrly, 31. 1. 2026. Zimní stadion Jiřího Svobody, Povrly Outdoor Hockey Games....

Až do oběda ležel po noční jízdě opilý před obchoďákem, svět se točil, tvář spálená od sluníčka. Poslední kapka, která přiměla mistra světa Jakuba Grofa nastoupit do léčebny. V minulosti zachraňoval...

Boží Dar podá ústavní stížnost proti výsledku referenda o území Ryžovny

Lokalita Ryžovna u Božího Daru v Krušných horách se stejnojmenným pivovarem....

Ústavní stížnost podá město Boží Dar proti výsledku referenda o výstavbě v katastrálním území Ryžovna, které se konalo v říjnu. Rozhodlo o tom v pondělí tamní zastupitelstvo. Podle starosty Jana...

Nejkrásnější alej roste na sídlišti, porotu zaujala i fotografie Smetanových sadů

Nejmladší alejí nominovanou do soutěže je Studentská v Sokolově.

V patnáctém ročníku ankety Alej roku, vyhlašované organizací Arnika, zvítězila v Karlovarském kraji Studentská alej a Stromokruh ze Sokolova. Z celkem 59 nominovaných alejí z celé republiky skončila...

Kontroverze kolem autorství loga vyřešena, Mariánské Lázně zavádějí nový vizuál

Logo pramene s úsměvem navrhl pro Mariánské Lázně Martin Utíkal. Obdobný vizuál...

Mariánské Lázně na Chebsku začnou používat novou vizuální identitu. Město ji představilo v prosinci, ale autor loga čelil nařčení z plagiátorství. Nyní mají Mariánské Lázně všechna potřebná autorská...

12. února 2026  13:58

Karlovarský kraj posílí paliativní péči. Chybí koordinátor i specializované týmy

Ilustrační foto.

V Karlovarském kraji chybí regionální koordinátor pro paliativní péči. Vzniknout by proto měla pracovní skupina, která se bude problémem zabývat, i paliativní týmy v každé nemocnici. Rovněž budou...

12. února 2026  9:54

Na Jelením skoku nabídne občerstvení food truck, budovu čekají opravy

Nájemce výletní restaurace Jelení skok se podařilo sehnat až napodruhé.

Občerstvení ve výletní restauraci Jelení skok zajistí město Karlovy Vary během letošní letní sezony formou food trucku, tedy mobilního stánku. Magistrát bude v soutěži hledat firmu, která službu...

11. února 2026  15:06

Aš rozdává tisícovky na nákupy u místních. Correnty mizí během jediného dne

Historická budova ašské radnice po rekonstrukci

Získat od svého města tisícovku a utratit ji u místních podnikatelů a provozovatelů služeb? V Aši to jde. Tamní radnice už tři roky za sebou vyčlenila z rozpočtu dva miliony korun. Ty formou...

11. února 2026  9:37

Jaro dorazí do kraje jen na pár dnů, ptáci ho už ale vítají zpěvem

Jako český papoušek bývá občas díky svému zbarvení a mohutnému zobáku označován...

Do Česka v průběhu nadcházejících dnů dorazí jaro. Ale jen na chvíli. Podle aktuálních předpovědí budou v polovině týdne odpolední teploty v Karlovarském kraji šplhat až k 8 stupňům, o víkendu se ale...

10. února 2026  15:28

Kraj podpoří nemocnice 200 miliony, velká část financí půjde na oddlužení

Den otevřených dveří v dokončeném pavilonu akutní medicíny v karlovarské...

Částku 200 milionů korun na podporu ztrátových oddělení a řešení zadlužení nemocnic v Karlových Varech a v Chebu poskytne hejtmanství Karlovarské krajské nemocnici. Plán schválili krajští...

10. února 2026  10:11

Boží Dar podá ústavní stížnost proti výsledku referenda o území Ryžovny

Lokalita Ryžovna u Božího Daru v Krušných horách se stejnojmenným pivovarem....

Ústavní stížnost podá město Boží Dar proti výsledku referenda o výstavbě v katastrálním území Ryžovna, které se konalo v říjnu. Rozhodlo o tom v pondělí tamní zastupitelstvo. Podle starosty Jana...

9. února 2026  19:51

Muž je po napadení před hernou v umělém spánku, policie vyšetřuje pokus o vraždu

Dva muži se poprali před hernou v Chebu. Starší z nich je v umělém spánku

Potyčku dvou mužů v noci na sobotu před hernou v Chebu prověřují kriminalisté jako pokus o vraždu. Starší muž skončil s vážnými zraněními v nemocnici.

7. února 2026  16:10,  aktualizováno  9. 2. 12:28

V Karlových Varech vznikne nové centrum IZS, výjimečné i na evropské poměry

Záchranná služba Karlovarského kraje převzala do užívání šest nových vozů za 20...

V Karlových Varech vzniká operační středisko všech složek Integrovaného záchranného systému. Na stavbu za více než půl miliardy korun už kraj hledá dodavatele. Hotovo by mělo být za dva roky.

9. února 2026  11:04

Nejkrásnější alej roste na sídlišti, porotu zaujala i fotografie Smetanových sadů

Nejmladší alejí nominovanou do soutěže je Studentská v Sokolově.

V patnáctém ročníku ankety Alej roku, vyhlašované organizací Arnika, zvítězila v Karlovarském kraji Studentská alej a Stromokruh ze Sokolova. Z celkem 59 nominovaných alejí z celé republiky skončila...

8. února 2026  9:45

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Dozorci utekl při převozu vězeň, po obvinění inspekcí mu hrozí deset let

Vazební věznice Hradec Králové

Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) obvinila dozorce z věznice v Kynšperku nad Ohří na Sokolovsku. Při loňské cestě do civilního zdravotnického zařízení v Karlových Varech mu utekl vězeň z...

7. února 2026  9:42

Hurvínek slaví stovku. Stopu nechal i v Chebu, kde pro něj chystají výstavu

Hurvínek dostal na zimu slušivou čapku, rukavice i šálu.

Významné jubileum oslaví v květnu dřevěný rošťák Hurvínek. Bude mu rovných sto let. Slavit se bude i v Chebu. Právě tady prožil poslední část svého života řezbář a loutkář Augustin Nosek, který...

7. února 2026  8:25

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.