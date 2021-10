Taneční střevíce dali na roky k ledu, teď jedou bojovat na Sardinii

Teď dokonce vybojovali právo reprezentovat ve své kategorii Českou republiku na mistrovství světa. Soutěž ve standardních tancích, na kterou se sjedou seniorské páry ze všech koutů planety, se uskuteční v neděli 24. října na Sardinii.

„Moc se těšíme, i když to bylo zpočátku velmi hektické. O tom, kde a kdy mistrovství bude, jsme se dozvěděli před dvěma týdny,“ říká Bohuslav Benýšek.

Podle jeho slov byl v době covidu největší problém se zajištěním letenky. „Termín to byl skutečně šibeniční, navíc letadla teď létají velmi málo. Byla to v jistém smyslu výzva. Nakonec musíme na Sardinii letět oklikou, spíše s přestupem. Také jsem si musel rychle zajistit volno v práci. Naštěstí mne zaměstnavatel podporuje a rovněž moji kolegové z hotelu Bajkal si přeházeli směny, abych mohl odjet. Pomohlo nám i město Františkovy Lázně. Bez pomoci a vstřícnosti všech kolem by to nešlo,“ líčí.



Jedním z největších oříšků prý ale bylo přesvědčit k cestě manželku a taneční partnerku Lenku. Ta neměla obavy ze soutěže, ale spíš z toho, jak v cizině všechno organizačně zvládnou. Vyřešit problém pomohl syn, rovněž tanečník, který se nabídl, že poletí také a se zařizováním pomůže.

„Já myslím, že nejet by byla chyba. Říct - když jsme nominovaní - že nepojedeme, že se nám to nehodí? To by byla podle mě ostuda,“ nepřipouští diskuzi Bohuslav. Svým nadšením a optimismem už nakazil i Lenku. „Teď už se těším, i když jsem stále trochu nervózní a napjatá. Ale je to přece mistrovství světa, komu se poštěstí tam být,“ pokládá řečnickou otázku Lenka.

Ta odmítá názor, že by cesta na Sardinii, kde se v metropolitním městě Cagliari soutěž koná, byla pro oba dovolenkovým pobytem. „Tak to určitě dovolená nebude. V pátek odlétáme, sobotu máme na aklimatizaci, a abychom se v místě trochu zorientovali. V neděli soutěžíme a v pondělí letíme domů. No a v úterý jsme už zase v práci. To bude spíš maraton,“ směje se.

Na světovou soutěž oblékne Bohuslav nový taneční oblek, který si před časem nechal ušít. „Konečně nemám několikrát přešívaný frak po mých synech. Česko budu reprezentovat v novém, který mi padne a vypadá skvěle,“ pochvaluje si.

To Lenka bude muset absolvovat mistrovství v důvěrně známém oblečení. Ušít nové by švadlena nestihla. „Na Sardinii povezu jedny taneční šaty, které společně s botami složím do příručního zavazadla, abych je měla stále na očích. Dát je do kufru? Kdepak, co kdyby se nám cestou zavazadla ztratila? To bychom pak tu dálku letěli zbytečně,“ prozrazuje Lenka.

Manželé doufají, že jim účast na mistrovství nepřekazí na poslední chvíli covid. Přestože jsou oba očkovaní, pro jistotu si ještě před odletem nechají udělat testy.

„Budeme se snažit o co nejlepší výkon, to je samozřejmé, ale tančit tam přece budou nejlepší páry světa! Takže v těch prognózách se držíme spíš při zemi, chceme hlavně sbírat zkušenosti. Ambice? Tak ty určitě máme. Ale bude to hodně těžké. Chceme tančit co nejlépe, prostě to na parketu prožít,“ plánuje Bohuslav. „A nebýt poslední,“ dodává Lenka.