Sokolovská nemocnice pořídí nový mamograf, bude šetrnější k pacientkám

„Po zřízení nové urogynekologické poradny v naší nemocnici je nákup nového mamografu asi tou nejdůležitější zprávou pro ženy. Využívají ho totiž pacientky z celého kraje,“ říká ředitelka nemocnice Jitka Bureš Samáková.

Její slova potvrzují i čísla. „I když byl loňský rok výrazně ovlivněný covidem, provedli jsme skoro osm tisíc screeningových vyšetření a ta odhalila téměř tři desítky karcinomů. Z toho, bohužel, čtyři již v pokročilém stádiu,“ přibližuje.

Česká republika má kvalitní screeningový program karcinomu prsu. Každá žena ve věku nad 45 let má nárok na preventivní mamografické vyšetření. To by ale měly absolvovat i mladší ženy, u kterých lékaři zjistí rodinné predispozice. Pro úspěšnou léčbu je včasné odhalení nádoru klíčové.

I proto se v Sokolově rozhodli namísto současného přístroje pořídit jeho modernějšího nástupce, který díky větší přesnosti nejen zvýší šanci na odhalení onemocnění, ale bude také šetrnější k pacientkám.

„Obecně řečeno je mamograf vlastně speciální rentgenový přístroj s vysokým rozlišením a nízkou dávkou záření, pomocí kterého se zobrazují měkké tkáně prsu,“ vysvětluje Jan Roudnický, biomedicínský inženýr skupiny Penta Hospitals, která provozuje Nemocnici Sokolov.

Nejnovější přístroj pak parametry tohoto vyšetření ještě dál zlepšuje. „Mamograf Planmed Clarity 2D disponuje moderním detektorem RTG záření, stereotaktickým nástavcem pro biopsii, praktickými ovládacími prvky pro zjednodušení obsluhy a svou citlivostí přispívá ke snížení radiační zátěže u pravidelně vyšetřovaných pacientek sokolovského mamocentra. Takže pro ženy bude jeho nákup určitě velkým přínosem,“ dodal Roudnický.

Celkové náklady na pořízení nového mamografu jsou 4,5 milionu bez DPH, včetně stavebních nákladů, a nemocnice na jeho pořízení získala dotaci z programu REACT EU. Pacientkám by pak měl nový mamograf začít sloužit do konce letošního roku.

Důležitá je prevence

V případě karcinomu prsu je důležité také preventivní samovyšetření, které může včas upozornit na případné onemocnění. I poté by ale měla vždy následovat konzultace s odborným lékařem, který může následně pacientku odeslat právě na specializované mamografické vyšetření.

Nové přístrojové vybavení není jen v sokolovské nemocnici. Novinkami se mohou pochlubit i v Karlových Varech. Na oddělení urgentního příjmu letos začal sloužit nový CT přístroj. Je rychlejší a přesnější než ten předchozí. Nový přístroj přišel nemocnici na 30 milionů korun včetně pozáručního servisu. Prostředky na pořízení vybavení nemocnice získala z prostředků EU, konkrétně fondu REACT-EU.

„Posouvá nás o dvě generace dopředu. Jsme schopni daleko přesněji určovat stadium mozkových mrtvic, přesněji zjišťovat stadium nádorových onemocnění a jejich reakci na léčbu. Je daleko rychlejší a přesnější,“ popsal výhody nové techniky primář radiologického oddělení Jiří Hofmann.