Epidemie ohrožuje malé pivovary, pomohla by zimní sezona na horách

Mnohé pivovary sázejí na speciály, které nabízejí i ve svých prodejnách, a složitou situaci s odbytem řeší přes e-shop. Už nyní je však jisté, že zlatavého moku se letos uvaří méně než loni.



Potíže hlásí například sokolovský Permon. „Ta druhá vlna je pro nás hodně problémová. Téměř se ztratil prodej sudového piva. Ale naštěstí jsme v lednu spustili novou linku na plechovky a musím říct, že to nám trochu pomohlo výpadek sudů eliminovat. Co se týče počtu várek, odhaduji, že jsme spadli o deset až dvacet procent dolů,“ vypočítává jednatel sokolovského pivovaru Permon Michael Sás s tím, že ročně pivovar za běžné situace uvaří kolem 4 000 hektolitrů nápoje.

Podle jeho slov pivovar v průběhu první vlny na jaře lehce snížil mzdy, ale poté, co se vrátily na původní úroveň, už k úpravám nedošlo.

„Ani jsme nikoho nepropustili. Pro naše zaměstnance jsme vždycky našli nějakou práci. Pro nás je také zásadní udržet široký sortiment, na který jsou naši zákazníci zvyklí. To se nesmí omezit, trh si to žádá, ať už jsou hospody uzavřené nebo ne. Proto i teď vaříme podle varného plánu, dokonce jsme na Vánoce udělali speciální pivo, už nyní bezkonkurenčně vyprodané. Nabídli jsme svrchně kvašenou třináctku Xmas ALE s přídavkem vanilky a koření,“ popisuje Michal Sás, který připouští, že společnost se drží i díky úsporám, které má z minulých let.

Pivovar Krušnohor v Kraslicích vloni uvařil téměř tři tisíce hektolitrů piva. Letos očekává, že to bude o třicet procent méně.

„Po jarní krizi se to trochu zlepšilo, ale teď na podzim je to zase špatné. Nic nevyléváme, ale vaříme jen to, co jsme schopni prodat. Snažili jsme se proniknout za hranice, protože jsme blízko Německa, ale tam je nyní ta situace obdobná. Podniky jsou taky zavřené, takže teď se nedá dělat nic. Spustili jsme e-shop, který na jaře dobře fungoval, ale není to rozhodně nic zásadního, co by pivovar zachránilo. Uvidíme, kdy ta opatření skončí, a doufáme, že to bude co nejdřív,“ říká prokurista pivovaru Jaroslav Falta.

Připouští, že mzdy muselo vedení pivovaru upravit směrem dolů. „Ale jen mírně. Zatím jsme ani nemuseli propouštět,“ doplňuje.

Pivovaru by teď podle jeho slov hodně pomohlo, kdyby se na horách rozjela zimní sezona. „Aby fungovaly vleky a aby se otevřely hotely. Protože to dělá významnou část našich příjmů v zimě. Pokud by tohle fungovalo, tak jsme zachráněni. V opačném případě je ve hvězdách, jak to dopadne,“ netroufá si odhadnout následky krize Falta.

Stejně jako každý rok Krušnohor i letos uvařil dva tisíce litrů speciálu, na který jsou štamgasti zvyklí. „Je možné jej koupit tady u nás na prodejně. Je to polotmavý třináctistupňový ležák. Je hodně kořeněný, aby navodil tu pravou vánoční atmosféru. Naše sváteční pivo se hodí k přípitku nebo k večeři,“ doplňuje Jaroslav Falta.