Smart technologie přinesou oživení, zaznělo na konferenci o životě v kraji

O moderních trendech, které do budoucna mají přinést regionům oživení a nové možnosti, informovali na akci nazvané Lepší místo pro život odborníci z řady oborů.



Jedním ze stěžejních témat byli i úspory. Ať už ve spotřebě energií, nebo například v oboru vodního hospodářství. „Takzvané EPC projekty přinášejí zaručenou úsporu ve spotřebě elektrické energie,“ konstatoval David Martínek, manažer společnosti ČEZ ESCO. Příkladem může být Karlovarská krajská nemocnice. Právě díky projektu, který se zaplatí z uspořených peněz, což je podstata EPC, se zde ročně daří ušetřit 8,5 milionu korun.

Jan Hodovský, ředitel Asociace krajů ČR pak představil projekt Voda 4.0. Jedním z jeho cílů je převést systém řízení hospodaření s vodou do online prostředí. „Veškerá současná povolení k nakládání s vodou jsou statická čísla. Záměrem projektu je změnit je na dynamická. Aby se spotřeba vody řídila podle aktuálních potřeb toho kterého odběratele,“ naznačil. I tento projekt by měl přinést do budoucna úspory.

Chytrá řešení pro města na konferenci Lepší místo pro život nastínilo hned několik aktérů přednášky. Například Pavel Waisser ze společnosti Axians redtoo představil projekt Axiom. Ten najde uplatnění v mnoha odvětvích. Od managementu budov přes prediktivní údržbu až třeba po online zpracování dat z kamer. „Ty stačí pouze osadit doplňkovým zařízením. Hodit se to může například při hodnocení zaplněnosti parkovišť. Podobný projekt jsme realizovali v Písku,“ řekl Waisser.

„Zrovna to by se v Kralicích hodilo. S parkovacími místy máme dlouhodobě problém,“ komentoval chytré „vychytávky“ kraslický starosta Roman Kotilínek, který se konference rovněž zúčastnil. Zavádění chytrých technologií ovšem zatím nevnímá jako prioritu. „Řešíme daleko prozaičtější věci, například kanalizaci. Současné trendy ale napovídají, že se bez smart technologií do budoucna neobjedeme,“ dodal starosta.