Dětem v kraji začínají prázdniny, hory slibují hodně sněhu a sluníčka

„Pravidelně každý rok je návštěvnost našeho areálu vyšší o jarních prázdninách, stejně tak když mají prázdniny v sousedním Německu,“ uvedla mluvčí skiareálu na Klínovci Hana Hoffmannová.

Středisko se v současnosti může pyšnit až dvěma metry sněhu na sjezdovkách. Zástupci skiareálu společně se členy tamní horské služby v souvislosti s prázdninami vyzvali lyžaře, aby byli opatrní, ohleduplní, nepřeceňovali své schopnosti a řídili se desaterem FIS pro chování na sjezdových tratích.

Nejmladší krušnohorské středisko, kterým je Plešivec, naopak během jarních prázdnin pociťuje menší pokles návštěvnosti. Podle jednatele Petra Voráčka je to pravděpodobně z toho důvodu, že zdejší lyžaři odjíždějí na zahraniční dovolené. „Samozřejmě vše se hlavně odvíjí od počasí,“ dodal.

Zároveň potvrdil, že návštěvnost Plešivce též ovlivňují prázdniny v jiných regionech včetně Německa. „Na trhu jsme teprve šestou sezonu a návštěvníci nás stále teprve objevují,“ uvedl jednatel.

Na návštěvnost si během letošní sezony nemůže stěžovat skiareál na Bublavě, který má více než tři čtvrtě metru sněhu. Podle Jiřího Lhoty ze správcovského Ski Centra Bublava takové podmínky jako letos už dlouho nebyly. „Sice je teplo, nicméně v noci vždy krásně přimrzne a sněhu je spousta na sjezdovky i na běžky,“ pochvaloval si.

Středisko o víkendech pouští další vlek, který je určený pro lyžařské školy, takže i při vysoké návštěvnosti podle Jiřího Lhoty čekají lyžaři pod svahem maximálně do pěti minut. „Přes týden je to tu zcela bez front, ačkoli mají teď jarní prázdniny Němci a část Prahy,“ řekl.

Za sněhem mohou lyžaři vyrazit také třeba do skiareálu Mariánky v Mariánských Lázních, kde mají 85 centimetrů sněhu, do Aše, kde je 30 až 50 centimetrů, do Potůčků, které hlásí 70 centimetrů nebo třeba na Boží Dar, do Perninku či Jáchymova.

Stopa bude během dne na slunci rychle měknout

Čerstvě upravené budou o víkendu kromě sjezdovek také běžkařské stopy, o které se stará společnost První Krušnohorská. Protože se na Božím Daru v sobotu a neděli koná tradiční Karlův běh, měli by se lidé některým trasám raději vyhnout.

„Budou volně přístupné, nicméně doporučujeme na ně nejezdit v době hlavních závodů, tedy po oba dva dny zhruba mezi desátou a třináctou hodinou,“ informovala manažerka První Krušnohorské Eva Nduwimana. Zároveň upozornila, že řidiči mohou mít kvůli závodu problémy s parkováním na Božím Daru.

Vzhledem k vysokým teplotám a slunečnému počasí bude o víkendu stopa během dne rychle měknout, v dobré kondici by měla zůstat v místech, kde je stín. „Předpokládáme, že na pláních se bude kvalita rychle zhoršovat,“ doplnila manažerka.

Zároveň připomněla, že na některých místech v Krušných horách stále platí zákaz vstupu do lesů. Týká se to porostů v majetku Arcibiskupství pražského, které se nacházejí v katastrálních územích Nejdek, Nové Hamry, Vysoká Pec a Přebuz. Aktuální informace o údržbě tras najdou lidé například prostřednictvím aplikace gis.kr-karlovarsky.cz/klm.

Podle předpovědi meteorologů bude v sobotu jasno nebo skoro jasno, ráno ojediněle zataženo nízkou oblačností nebo místy mlhy, i mrznoucí. Nejvyšší teploty vystoupí na 9 až 12 stupňů, na horách 5 až 8 stupňů a vát bude slabý proměnlivý nebo jihozápadní vítr.

V neděli se mohou zpočátku objevit místy mlhy nebo nízká oblačnost, která se ojediněle udrží po celý den. Nejvyšší denní teploty budou 8 až 11 stupňů, při déletrvající nízké oblačnosti jen kolem 4 stupňů Celsia.