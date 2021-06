Stres z covidu může zhoršit lupenku, lékaři poradí ve virtuální ambulanci

Projekt nazvaný Dny otevřených ambulancí se koná už pátý rok. Stejně jako loni i letos se kvůli pandemii konzultace přesouvají do online prostředí.



Virtuální ordinace se ve středu 23. června otevřou v Karlovarské krajské nemocnici, ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně a v Nemocnici Jihlava. O den později se zájemci budou moci prostřednictvím internetu připojit do specializovaného centra L DermaMedEst v Praze.



Konkrétní čas si mohou zájemci zarezervovat v jakémkoli centru přes webové stránky kuzeaklouby.cz, kde rovněž najdou všechny podrobné informace.

„Dny otevřených ambulancí mají potenciál umožnit lidem, pro které je v současnosti obtížné navštívit specializovaného lékaře, aby dostali potřebnou odbornou péči. Online konzultace, jež budou v rámci těchto dnů probíhat, jsou určeny pro všechny pacienty bojující s lupenkou. Vhodné jsou ale i pro ty, kteří lupenku nemají oficiálně diagnostikovanou. Navštívit poradnu mohou starší lidé, dospívající nebo třeba i malé děti,“ říká primář kožního oddělení Karlovarské krajské nemocnice Tomáš Pospíšil.

Odborníci varují, že lupenka neboli psoriáza není jen o nemoci kůže. Jedná se o systémové onemocnění, které je způsobeno zánětlivou reakcí imunitního systému. Viditelně se projevuje především na kůži, ve vlasech, na dlaních a ploskách nohou. Může se ale projevit i hlouběji v těle, kde není na první pohled vidět.

I proto se lidé setkávají s pojmem psoriatická nemoc, který zahrnuje lupénku a jí přidružená onemocnění. Zánětlivá artritida, která se objevuje až u čtyřiceti procent pacientů s psoriázou, se vyznačuje bolestí kloubů, kterou si s lupenkou spojí málokdo, a přitom může v některých případech kožním projevům dokonce předcházet. Také proto je důležité, aby pacienti se svým lékařem sdíleli své obtíže a ptali se, zda se jich psoriatická artritida či jiná přidružená onemocnění nemohou týkat.

Stres lupenku zhoršuje, varuje lékař

Pomocnou ruku jim podávají právě Dny otevřených ambulancí. Odkaz na rezervační systém a podrobné informace najdou lidé na webu. Stačí si vybrat konkrétní den a jeden z nabízených časů. Následně obdrží e-mail s potvrzením rezervace a odkazem na videohovor. Přes něj se v konkrétní čas připojí k online konzultaci s lékařem. Potřebovat k tomu budou počítač, tablet nebo chytrý telefon s webkamerou a mikrofonem.

„Stres a zvláštní nejistota jsou spojeny se současným obdobím pandemie. Tyto faktory mohou mít velmi neblahý vliv na zdravotní stav. Pacienti by právě v této době rozhodně neměli opomíjet své zdravotní obtíže a neměli by odkládat návštěvy u lékaře. Právě u lupenky hrozí ve spojitosti se stresem zhoršení zdravotního stavu pacientů. Toto onemocnění se vyskytuje na kůži, ve vlasech, ale i na nehtech. Přibližně každý čtvrtý lupenkář trpí takzvanou psoriatickou artritidou, tedy záněty kloubů či šlach. Doporučujeme pacientům v tomto období nestandardního vypětí konzultovat jakékoliv obtíže co nejrychleji s doktorem,“ apeluje primář Pospíšil.

V Karlovarské krajské nemocnici se novými možnostmi léčby lupenky zabývají již 15 let. Tamní specializované centrum nabízí řešení i pro středně těžké a těžké pacienty, kteří na léčbu lupenky už možná zanevřeli. Lékaři však nemocné nabádají, aby nerezignovali. Právě online konzultace s renomovanými dermatology ze specializovaného centra Karlovarské krajské nemocnice mohou být začátkem úspěšné léčby.