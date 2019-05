Násilník vyhrožoval matce a sebral jí peníze, babičce zas ukradl šperky

Dvacetiletý mladík, který se svou rodinou nežije a má s ní dlouhodobé spory, přišel do domu své jednašedesátileté matky v neděli odpoledne. Chtěl po ní peníze, jelikož žije na ulici a je ve finanční tísni.

„Poté, co mu je žena odmítla dát, začal ji ohrožovat napřaženou rukou a přitom jí vyhrožoval zabitím. I přesto žena svou peněženku stále bránila, ale mladík ji po chvíli odstrčil, zmocnil se peněženky a z ní vzal bankovky. Pak okamžitě rodinný dům opustil,“ uvedl krajský policejní mluvčí Jakub Kopřiva.

Podle informací iDNES.cz měla žena v peněžence asi 1 300 korun.

To ale mladíkovi nestačilo, a tak se do domu své rodiny o den později hned ráno vrátil. Počkal si, až jeho babička odejde, pak rozbil sklo zamčených vchodových dveří a vlezl do jejího pokoje.

„Dvaaosmdesátileté příbuzné odcizil finanční hotovost a také několik šperků. Způsobit škodu přes 7 tisíc korun,“ řekl Kopřiva.

Rodina vše nahlásila na policii a kriminalisté nyní mladíka obvinili z loupeže, krádeže a porušování domovní svobody.

Jelikož nekradl poprvé, hrozí mu také vyšší trest, a to až desetileté vězení. Soudce obviněného poslal do vazby.