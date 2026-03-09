Loket chystá rekonstrukci dřevěné ikonické lávky ve Svatošských skalách

Jitka Dolanská
  9:39
Město Loket plánuje letos zrekonstruovat dřevěnou lávku pro pěší ve Svatošských skalách. Historický visutý mostek přes řeku Ohři, který se při chůzi pohupuje a lidé mu proto přezdívají houpací, je kvůli havarijnímu stavu už více než tři roky uzavřený.
Lávka přes řeku Ohři ve Svatošských skalách

Lávka přes řeku Ohři ve Svatošských skalách | foto: Václav Šlauf, MAFRA

Přes visutý most ve Svatošských skalách projede ročně 30 tisíc cyklistů.
Most přes Ohři ve Svatošských skalách dosluhuje.
Vizualizace nové lávky přes řeku Ohři ve Svatošských skalách
Lávka přes řeku Ohři ve Svatošských skalách
29 fotografií

Přestože nedaleko Karlovarský kraj nechal postavit jiný dřevěný most, na ikonickou lávku místní nedají dopustit. Považují ji za neodmyslitelnou součást Svatošských skal a netrpělivě čekají, až se po ní budou moci opět projít.

„Byly zpracované všechny připomínky a teď se čeká na to, až proběhne tendr. Pak můžeme se stavbou začít. Cena nové lávky se pohybuje od 6 do 8 milionů. Vypadat bude podobně jako ta stávající, oprava by měla historický charakter mostku zachovat. Bude ale mít modernější ukotvení a povede ve větší výšce. To kvůli tomu, aby se neopakovala situace, kdy tudy projížděl vůz naložený dřevem a lávku strhl,“ popsal úpravy loketský místostarosta Petr Zahradníček.

Ohři ve Svatošských skalách překlenula nová lávka z oceli, dřeva a betonu

Už v první polovině 19. století se staly bizarní skalní útvary v romantickém údolí místy peřejnaté řeky Ohře mezi městy Loket a Karlovy Vary oblíbeným výletním cílem karlovarských lázeňských hostů.

Žulové skalní město připomínající zkamenělý svatební průvod leží na páteřní cyklostezce kraje. Uzavřený visutý most překonává řeku Ohři přímo pod skalami. Romantické údolí je přístupné pouze pro pěší, cyklisty a vodáky. Turisticky značené stezky vedoucí okolní zalesněnou kopcovitou krajinou vycházejí z Lokte, Doubí u Karlových Varů a Cihelen.

Národní přírodní památka Svatošské skály je součástí 10 kilometrů dlouhé naučné stezky. Je na ní 12 zastávek s informacemi z oborů geologie, archeologie, historie a botaniky.

9. listopadu 2020
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Sparta vybouchla v Hradci, Kladno otočilo s Kometou. Derby pro Třinec, slaví i Plzeň

David Němeček ze Sparty padá po kontaktu s Connorem Bunnamanem z Hradce Králové.

V 50. kole hokejové extraligy nezvládla Sparta klíčový duel o nejlepší čtyřku, Hradci Králové podlehla 3:6. Kladno zvítězilo 4:2 nad mistrovskou Kometou, Pardubice udolaly Karlovy Vary 4:3 po...

Liberec a Plzeň mají jisté čtvrtfinále, play off si zahrají také Kladno a Olomouc

Plzeňští hokejisté se radují z vedoucí trefy proti Mladé Boleslavi.

Předposlední kolo hokejové extraligy určilo další dva čtvrtfinalisty. Liberec získal jistotu výhrou 4:0 nad Hradcem, Plzeň po vítězství 2:0 v Mladé Boleslavi. O čtvrtou příčku kromě Hradce dál...

Moses hattrickem vystřílel čtvrtfinále pro Hradec. Sparta i Třinec prohrály

Hokejisté Hradce Králové oslavují gól proti Boleslavi.

Hradec Králové je posledním jistým čtvrtfinalistou v hokejové extralize. V závěrečném 52. kole základní části porazil doma Mladou Boleslav 3:1 a uhájil čtvrté místo. Všechny branky vstřelil americký...

Matka volala policii kvůli dceři, tu našli v bytě mrtvou. Podezřelý seděl u dveří

Policie řeší vraždu v Karlových Varech

Středeční nález mrtvé ženy v domě v Karlových Varech řeší kriminalisté jako vraždu. Policie to oznámila ve čtvrtek ráno na síti X. Podezřelého zadrželi krátce po nálezu těla ve stejném domě.

Hromadná nehoda uzavřela D6 u Chebu, v mlze bouralo sedm aut

Na dálnici D6 u Chebu se v mlze srazilo sedm osobních vozidel. (2. března 2026)

Hromadná nehoda uzavřela v pondělí časně ráno dálnici D6 na Chebsku ve směru z Chebu na Karlovy Vary. U sjezdu na Dolní Dvory se podle dostupných informací střetlo sedm osobních automobilů. Tři lidé...

Loket chystá rekonstrukci dřevěné ikonické lávky ve Svatošských skalách

Lávka přes řeku Ohři ve Svatošských skalách

Město Loket plánuje letos zrekonstruovat dřevěnou lávku pro pěší ve Svatošských skalách. Historický visutý mostek přes řeku Ohři, který se při chůzi pohupuje a lidé mu proto přezdívají houpací, je...

9. března 2026  9:39

Učení na instalatéry nebo truhláře děti láká, zedníkem nebo řezníkem chce být málokdo

Ilustrační snímek

Sehnat instalatéra bývá často martyrium. I to může být důvodem, proč na Středním odborném učilišti stavebním v Plzni mají mnohem víc přihlášek, než mohou na tříletý obor Instalatér přijmout

8. března 2026  10:17

Na cyklostezku pod hradem Loket padají kameny, město chce letos svah zajistit

Panorama města Loket s dominantou loketského hradu, kostela sv. Václava a mostu...

Padající kameny ze svahu pod hradem Loket ohrožují cyklisty na krajské cyklostezce Ohře. Město proto letos plánuje rizikovou oblast ve spolupráci s Karlovarským krajem upravit. Práce by měly provoz...

7. března 2026  9:37

Černoch po úspěchu v Třinci: Cenná výhra před Vítkovicemi, čekám těžkou sérii

Radost Karlových Varů po utkání v Třinci.

Je to stejné jako loni. Hokejisté Karlových Varů se v předkole play off utkají s Vítkovicemi. Rozhodlo o tom jejich vítězství v Třinci 2:1 na nájezdy. „Je to pro nás cenná výhra,“ prohlásil...

7. března 2026

Moses hattrickem vystřílel čtvrtfinále pro Hradec. Sparta i Třinec prohrály

Hokejisté Hradce Králové oslavují gól proti Boleslavi.

Hradec Králové je posledním jistým čtvrtfinalistou v hokejové extralize. V závěrečném 52. kole základní části porazil doma Mladou Boleslav 3:1 a uhájil čtvrté místo. Všechny branky vstřelil americký...

6. března 2026  20:43,  aktualizováno  21:17

Seniory z Oloví vozí speciální taxi k lékaři i na nákupy do sousedního Německa

Služba Senior taxi pro lidi se zdravotním postižením a seniory v Oloví na...

Zvýhodněnou dopravu k lékaři či za nákupy nabízí svým seniorům řada měst v Karlovarském kraji. V Oloví však službu povýšili na další úroveň. Své seniory a lidi se zdravotním postižením vozí na nákupy...

6. března 2026  15:43

Z vraždy ženy v Karlových Varech obvinili jejího druha, před smrtí ji mlátil

ilustrační snímek

Policisté obvinili jednatřicetiletého muže ze středeční vraždy o čtyři roky starší ženy v Karlových Varech. Muži hrozí trest od 10 do 18 let vězení, policisté navrhují vzít ho do vazby. Zadrželi ho...

6. března 2026  9:21,  aktualizováno  9:49

Matka volala policii kvůli dceři, tu našli v bytě mrtvou. Podezřelý seděl u dveří

Policie řeší vraždu v Karlových Varech

Středeční nález mrtvé ženy v domě v Karlových Varech řeší kriminalisté jako vraždu. Policie to oznámila ve čtvrtek ráno na síti X. Podezřelého zadrželi krátce po nálezu těla ve stejném domě.

4. března 2026  21:32,  aktualizováno  5. 3. 10:36

Kraslický kočičí útulek potřebuje nové zázemí, chybějí na něj ale peníze

Jeden z dočasných obyvatel útulku - Skleníček (5. března 2026)

Patnáct let pomáhá kraslický kočičí útulek Konec toulání zvířatům, která se ocitla na ulici. Teď ale zařízení hrozí kolaps. Provizorní zázemí se rozpadá. Letošní zima ukázala, že nová budova je...

5. března 2026  9:32

Liberec a Plzeň mají jisté čtvrtfinále, play off si zahrají také Kladno a Olomouc

Plzeňští hokejisté se radují z vedoucí trefy proti Mladé Boleslavi.

Předposlední kolo hokejové extraligy určilo další dva čtvrtfinalisty. Liberec získal jistotu výhrou 4:0 nad Hradcem, Plzeň po vítězství 2:0 v Mladé Boleslavi. O čtvrtou příčku kromě Hradce dál...

4. března 2026  21:19

Odhalených týrání v rodinách přibývá, oběti mívají velký problém si ho připustit

ilustrační snímek

Případů násilí v domácnostech stále přibývá. Na západě Čech i v celé republice policisté ve více než polovině oznámených případů dojdou k závěru, že tam skutečně dochází k psychickému i fyzickému...

4. března 2026  10:12

Sokolov se chce zbavit záchytky, trpělivost s opilci z celého kraje došla

Úklid na sokolovské záchytné protialkoholní stanici

Sokolov už dál nechce na svém území strpět protialkoholní záchytnou stanici. Podle tamní starostky Renaty Oulehlové (ANO) zařízení, kam policisté svážejí opilce z celého kraje, město poškozuje a...

4. března 2026  9:28

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.