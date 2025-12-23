Nové logo Mariánských Lázní vypadá jako jiný symbol, autor plagiátorství odmítá

Mariánské Lázně mají novou vizuální identitu. S maličkou vadou na kráse. Podobné logo, jaké navrhl grafický designér a autor nové identity Martin Utíkal, se už ve veřejném prostoru objevilo. Užívá jej zájmové sdružení Medispa. Chráněné je do roku 2027.
Jak je možné se dočíst například na webu Léčebné lázně Mariánské Lázně, jde o spolek akreditovaných lázeňských organizací poskytujících příspěvkovou i komplexní lázeňskou péči. Výtrysk pramene a pod ním úsměv je registrovanou ochrannou známkou sdružení od roku 2008.

V současné době je sice Medispa podle obchodního rejstříku v likvidaci, nemá již ani své webové stránky, nicméně logo je na webu Úřadu průmyslového vlastnictví zaevidované do roku 2027.

„Návrh nové vizuální identity města Mariánské Lázně vznikl jako samostatná autorská práce v rámci dvoukolové soutěže a s plným respektem k profesní etice grafického designu. Nejedná se o plagiát ani o vědomé kopírování cizí značky,“ odmítl úvahy o úmyslném napodobování Utíkal.

Jak řekl, o existenci loga spolku v době návrhu nevěděl. „Neměl jsem reálnou možnost se s ním seznámit, protože šlo o zaniklou značku, která nebyla veřejně aktivní ani běžně dohledatelná,“ vysvětlil Martin Utíkal. Jak ale ověřila redakce iDNES.cz, už při jednoduchém prohledávání internetu prostřednictvím AI se vygeneruje hned několik možností, mezi nimi i logo sdružení Medispa.

Nicméně podle Utíkala vznikla vizuální podobnost nezávisle jako výsledek práce se základními tvarovými a typografickými principy. „Platí, že čím jednodušší je vizuální řešení, tím vyšší je pravděpodobnost, že se podobný princip v nějaké formě již někde objevil. Ať už jde o abstrahovaný motiv fontány, práci s emocí nebo elementární geometrické znaky,“ řekl.

Zdůraznil, že v grafickém designu není rozhodující izolovaný symbol vytržený z kontextu, ale to, jak funguje celá vizuální identita jako systém a to v konkrétním prostředí a v reálném užití.

Při hodnocení se možná podobnost posuzuje

Město Mariánské Lázně se při hledání nové identity rozhodlo uspořádat profesionální soutěž. Organizací pověřilo agenturu Czechdesign. „Obraťte se na ně,“ řekl v souvislosti s podobností obou log starosta Mariánských Lázní Martin Hurajčík. Ředitelka agentury Jana Vinšová sdělila, že autor vytvořil komplexní systém vizuální identity, nikoli pouze logo, jak se často zjednodušeně uvádí.

Ujistila, že výběr vítěze proběhl prostřednictvím profesionální, regulérní soutěže, v jejíž porotě zasedli nezávislí specialisté a zástupci města. „Do nezávislé části poroty jsme doporučili odborníky, kteří mají přehled o grafickém designu, zejména v českém regionálním kontextu.

V rámci hodnotících kritérií se porota zaměřuje mimo jiné na možnou podobnost s jinými vizuálními identitami. Rešerše log jsou ale obecně omezené a některá nemusí být dostupnými nástroji dohledatelná. „V současné době situaci aktivně řešíme společně s vyhlašovatelem soutěže i autorem návrhu a hledáme nejvhodnější řešení,“ doplnila Vinšová.

Soutěž za statisíce, manuál za půl milionu

Novou vizuální identitu představili ve středu 17. prosince starosta města Martin Hurajčík, zástupci organizace Czechdesign a její autor, grafický designér Martin Utíkal. Ten se svým návrhem uspěl v konkurenci přibližně 50 grafických studií a designérů, kteří se přihlásili do otevřené výzvy.

Do uzavřené dvoukolové soutěže postoupilo pět účastníků: HMS Design, Toman Design, Cojeta ve spolupráci s týmem HeadzUp a samostatní designéři Daniel Korčák a Martin Utíkal.

Soutěž organizovaná agenturou Czechdesign stála přes 300 tisíc korun, každý z účastníků uzavřeného klání obdržel skicovné. Jeho celková výše byla 150 tisíc. U vítězného designéra je skicovné součástí celkové zakázky.

Autor vítězného návrhu pro město vedle samotného loga vypracoval kompletní manuál, který má městu poskytnout návod, jak s identitou dlouhodobě pracovat. Za ten obdrží půl milionu korun. Spolupráce autora a města má navíc pokračovat, od ledna 2026 by měl například připravovat městský Zpravodaj.

