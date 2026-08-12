„Pamatuji si ho, jak rozdával ženám na kolonádě žluté růže. Jednu jsem od něj taky dostala,“ vzpomíná na Facebooku jedna z návštěvnic Mariánských Lázní, kde Páral vlastnil podkrovní letní byt s výhledem do parků. Město si už v roce 1995 vybral za svůj druhý domov.
Zamiloval si ho natolik, že mu přezdíval Velké Líbeznice. „Zdejší kraj je líbezný, vyhlídky a zajímavá místa v něm jsou líbezností na druhou,“ říkával. Rád chodil na procházky do okolí. K oblíbeným cílům patřily Goethovo odpočívadlo, Františkův kámen nebo Mecséryho vyhlídka.
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Kultovní autor, který vydal celkem 21 knih, z nichž mnohé byly jako bestsellery přeložené do světových jazyků, se stal čestným občanem města a byl i „otcem zakladatelem“ místní Stezky spisovatelů, jejíž základní kámen v roce 2017 symbolicky podepsal. Sám má na stezce svůj pamětní panel.
Nachází se v lázeňském parku přímo pod známou výrobnou lázeňských oplatek. Poblíž stojí spisovatelova osobní lavička. Město mu ji věnovalo k životnímu jubileu a autor na ní během svých pobytů často sedával a s lidmi, kteří se u něj zastavili, pokaždé prohodil pár slov. K domu, kde bydlel, to měl odsud jen pár kroků.
Ženy, partnerské vztahy a seznamování zajímaly Párala po celý život. Před lety dokonce v Mariánských Lázních založil takzvanou Seznamovací kolonádu. Trápilo ho, že mladí lidé postupně ztrácejí schopnost seznámit se osobně a dávají přednost komunikaci přes počítač.
„Přišly asi dva tisíce lidí, já jsem udělal takový krátký program. Jenomže když jsem domluvil, tak oni stáli a nebyli schopni se seznamovat. Mladí lidé ztrácí schopnost získat známost, což znamená určitý prvek dobývání, určitý prvek soutěžení. Mnoho mladých umí dnes akorát zmáčknout tlačítko,“ uvedl tehdy Páral.
Po smrti manželky Marie koncem 80. let se začal intenzivněji věnovat meditaci. Jógu považoval za cestu k vnitřnímu klidu a podle svých slov jí vděčil za svěžest a dobrou kondici i ve vysokém věku. Podnikal také cesty do Asie.
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„Celý život jsem hledal běžné rozkoše. Na konci války to třeba byly nové boty nebo kalhoty. Pak nastoupily dívky, víno, šampaňské, dobré jídlo, cestování… a nakonec zen a jóga,“ řekl před časem.
V Mariánských Lázních se Páral věnoval i Spolku Mariánský, který stojí za záměrem postavit v Mariánských Lázních mariánský sloup. „Byl naším podporovatelem. Činnost spolku sledoval a plánu postavit ve městě mariánský sloup fandil,“ potvrdil předseda spolku Rostislav Hulena.
Odchod svého čestného občana a patriota nenechalo bez povšimnutí ani město, které miloval. „Mariánské Lázně neztrácejí pouze velkého českého spisovatele, ale také člověka, který si město vybral za svůj druhý domov a po mnoho let k němu patřil. Děkujeme, pane Párale, za Vaše dílo, za Váš vztah k Mariánským Lázním a za stopu, kterou jste zde zanechal.“ Takovými slovy se na svém facebooku město s Vladimírem Páralem rozloučilo a vyjádřilo zde i soustrast Páralově rodině, přátelům a čtenářům.