Stoleté lípy a 230 let stará borovice Černá dáma soutěží o titul Strom roku

„Bylo to spontánní rozhodnutí,“ uvedla Martina Vavřínová, která lípy v Hřebenech do ankety nominovala. „Říkala jsem si, že by mohli mít místní radost. Nenapadlo by mě ale, že se nominace probojuje až do finále ankety,“ prozradila Vavřínová.

Společně s partou místních si vzala oba stromy pod patronát. „Na jaře jsme tam udělali dvě brigády, protože obec chtěla okolí lip zpřístupnit. No a pak jsem seděla u počítače, kde na mě vypadl odkaz na soutěž Strom roku. Tak jsem tam naše lípy přihlásila,“ přiblížila historii nominace Vavřínová.

Díky snaze místních vzniklo pod oběma lípami centrum komunitního setkávání. Ve spolupráci s obcí Josefov se u lip objevily lavičky a socha Panny Marie.

Majestátní stromy, které pamatují nejen poslední zámeckou paní, ale i její předky, mají obvod kmenů 475 a 328 centimetrů. Nedaleko Hartenbergu rostou už minimálně sto let.

Ještě o 130 let déle roste v parku zámku Valeč borovice černá přezdívaná Černá dáma. S 230 centimetry obvodu kmenu je nejmohutnějším zástupcem svého druhu v České republice. Do soutěže Strom roku ji nominovali Markéta Petrová, spolek Tranquillite a Státní zámek Valeč.

Příběh o komtese

K Černé dámě se váže zajímavá pověst. Vypráví příběh o mladé komtese, která se snažila vyhnout sňatku s přestárlým šlechticem. „Navrhla svému otci, vyhlášenému šachistovi, že si s ním o svůj osud zahraje partii. Pod borovicí postavili stolek a hráli,“ vypráví web ankety příběh z dob dávno minulých.

Jak lze předpokládat, mladá šlechtična partii vyhrála. Mat dala svému otci právě černou dámou. „Až do smrti ho s vděkem podezírala, že jí dal příležitost k vítězství schválně slabým tahem uprostřed hry,“ stojí v popisce k historii stromu.

Anketu Strom roku pořádá od roku 2002 Nadace Partnerství. Za dobu existence ankety se do hlasování zapojilo více než 720 tisíc lidí, kteří formou DMS vybrali přes 2,7 milionu korun. Výtěžek slouží na výsadbu a ochranu stromů. Letošní hlasování o tom, který z nominovaných se stane Stromem roku, končí 11. října.